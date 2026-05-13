Σαράντα τέσσερα χρόνια από τον θάνατο της Δέσποινας Αχλαδιώτη. Η καθημερινή έπαρση της ελληνικής σημαίας από την Κυρά της Ρω στις άκρες του Αιγαίου, παραμένει διαχρονικό παράδειγμα αφοσίωσης στην πατρίδα.
Αυτό τονίζει με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.
— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 13, 2026