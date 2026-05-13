Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες στο υπουργείο Ανάπτυξης με αντικείμενο την εφαρμογή των νέων διατάξεων του Νόμου 5297/2026 για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν το προεδρείο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγορών, οι πρόεδροι όλων των συλλόγων παραγωγών, ο πρόεδρος του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής Σταύρος Μελάς, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του φορέα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αποσαφηνίστηκαν οι νέες ρυθμίσεις που προβλέπει ο νόμος, με έμφαση τόσο στη διαδικασία μετατροπής αδειών όσο και στην αναδιοργάνωση των θέσεων στις λαϊκές αγορές.

Σύμφωνα με όσα διευκρινίστηκαν, παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές που επιθυμούν να επαναφέρουν ημέρα λειτουργίας την οποία είχαν διαγράψει, μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση προς τη διεύθυνση του φορέα έως τις 28 Μαΐου 2025.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της μετατροπής αδειών από παραγωγικές σε επαγγελματικές. Όπως προβλέπει ο νόμος, μετά την έγκριση της αίτησης ο πωλητής τοποθετείται σε κενή επαγγελματική θέση, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη. Σε διαφορετική περίπτωση, απαιτείται συμμετοχή σε προκήρυξη για νέα θέση, γεγονός που συνεπάγεται απώλεια των θέσεων που κατείχε μέχρι σήμερα. Οι θέσεις αυτές αποδίδονται σε παραγωγούς, σε αριθμό αντίστοιχο με εκείνον των πωλητών που μετατρέπουν τις άδειές τους σε επαγγελματικές.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι σε κάθε λαϊκή αγορά παραμένει υποχρεωτική η αναλογία 50%-50% μεταξύ παραγωγικών και επαγγελματικών θέσεων.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου σχεδιασμού, τα σωματεία καλούνται εντός τεσσάρων μηνών να ολοκληρώσουν τις διαγραμμίσεις σε όλες τις λαϊκές αγορές της Αττικής, καταγράφοντας παράλληλα τους πωλητές στις θέσεις που καταλαμβάνουν, καθώς και τις αιτήσεις βελτίωσης που έχουν υποβληθεί.

Από την πλευρά του φορέα επισημάνθηκε ότι τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα είναι αυστηρά και δεσμευτικά, ενώ τονίστηκε η ανάγκη άμεσης συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων προκειμένου να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων.