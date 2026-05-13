Σκηνές αναστάτωσης σημειώθηκαν σε πτήση προς το Ηράκλειο Κρήτης, όταν επιβάτης φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Πρόκειται για έναν 39χρονο, ο οποίος ταξίδευε την Τρίτη 12 Μαΐου μαζί με τη 37χρονη σύζυγό του και το ανήλικο παιδί τους από τη Βρετανία προς το Ηράκλειο Κρήτης. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, και ενώ φέρεται να είχε προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ και από τους δύο, ο άνδρας εμφανίστηκε επιθετικός και απειλητικός απέναντι στη γυναίκα του, μπροστά στο παιδί τους.

Το πλήρωμα καμπίνας επιχείρησε να εκτονώσει την ένταση και να διαχειριστεί την κατάσταση μέχρι την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο. Εκεί, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 39χρονου, σύμφωνα με το creta24.