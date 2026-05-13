Ο Ενρίκε βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της επικαιρότητας γύρω από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά τις δημόσιες αναφορές του Φλορεντίνο Πέρεθ σε έναν πιθανό αντίπαλο για την προεδρία του συλλόγου. Ο ισχυρός άνδρας των «μερένχες» έκανε λόγο για «έναν επιχειρηματία του ενεργειακού τομέα με μεξικανική προφορά», αφήνοντας σαφείς αιχμές προς τον επικεφαλής της Cox Energy.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Πέρεθ κάλεσε εμμέσως όσους ασκούν κριτική στη διοίκηση να διεκδικήσουν ανοιχτά την προεδρία του συλλόγου, τονίζοντας πως οι εκλογές θα προκηρυχθούν ώστε να υπάρξουν υποψήφιοι απέναντί του.

Ο Ενρίκε Ρικέλμε είναι σήμερα εκτελεστικός πρόεδρος της Cox Energy, ισπανικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα της ηλιακής ενέργειας και έχει παρουσία σε χώρες όπως το Μεξικό, η Χιλή, ο Παναμάς, η Κολομβία και η Ισπανία. Η εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2014 και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ομίλους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Λατινική Αμερική.

Γεννημένος στο Κοξ του Αλικάντε πριν από 37 χρόνια, ο Ρικέλμε θεωρείται από τους πρωτοπόρους επιχειρηματίες στον χώρο της ηλιακής ενέργειας, ενώ έχει συμπεριληφθεί και στη λίστα με τις 100 σημαντικότερες λατινοαμερικανικές προσωπικότητες στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.

Παράλληλα, διατηρεί στενή σχέση με τον αθλητισμό και ιδιαίτερα με τη Ρεάλ, της οποίας είναι υποστηρικτής από μικρή ηλικία. Έχει δώσει το «παρών» σε τελικούς Champions League των Μαδριλένων σε πόλεις όπως το Μιλάνο, το Κίεβο και το Κάρντιφ, ενώ η εταιρεία του αποτελεί επίσης χορηγό της Team Rafa, της ομάδας του Ναδάλ που συμμετέχει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ηλεκτρικών σκαφών UIM E1.

Επιπλέον, είναι ιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος του Grupo Cox, ομίλου που δραστηριοποιείται στους τομείς της ενέργειας και της διαχείρισης υδάτων, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές, την αφαλάτωση και την επαναχρησιμοποίηση νερού. Ο όμιλος εισήχθη στο ισπανικό χρηματιστήριο τον Νοέμβριο του 2024.

Ο Ρικέλμε είχε εμφανιστεί ξανά στο προσκήνιο της Ρεάλ το 2021, όταν εξετάστηκε σοβαρά το ενδεχόμενο να κατέβει υποψήφιος απέναντι στον Φλορεντίνο Πέρεθ. Παρότι τελικά δεν προχώρησε σε επίσημη υποψηφιότητα, είχε δηλώσει τότε πως επιθυμούσε να παρουσιάσει μια διαφορετική πρόταση διοίκησης για τον σύλλογο.

Διατηρεί ενεργή σχέση με τη Ρεάλ εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, καλύπτοντας έτσι μία από τις βασικές προϋποθέσεις για να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές του συλλόγου. Παράλληλα, η οικογένειά του έχει ιστορικούς δεσμούς με τους «μερένχες», καθώς ο πατέρας του είχε συμμετάσχει παλαιότερα στη διοίκηση της ομάδας.