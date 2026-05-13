Η Σπαρτάκ Μόσχας φαίνεται έτοιμη να εξετάσει προτάσεις για την παραχώρηση του Λιβάι Γκαρσία, με τους «ερυθρόλευκους» της Μόσχας να εμφανίζονται ανοιχτοί σε ενδεχόμενη πώληση του πρώην επιθετικού της ΑΕΚ κατά τη θερινή μεταγραφική περίοδο, εφόσον προκύψει μια οικονομικά ικανοποιητική πρόταση.

Το «Transferfeed» επανέφερε το όνομα του 28χρονου φορ στο προσκήνιο της ελληνικής ποδοσφαιρικής επικαιρότητας, καθώς φέρεται να έχει συνδεθεί τις τελευταίες 24 ώρες τόσο με τον Ολυμπιακό όσο και με τον Παναθηναϊκό. Οι δύο «αιώνιοι» αναζητούν επιθετικό ενόψει της νέας σεζόν, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, και το όνομα του Γκαρσία βρίσκεται ψηλά στις επιλογές τους.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε και ο Ρώσος δημοσιογράφος Iβάν Καρπόφ, ο οποίος υποστηρίζει πως ο Λιβάι Γκαρσία επιθυμεί να αποχωρήσει από τη Σπαρτάκ και να επιστρέψει στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι ο Γκαρσία μεταγράφηκε στη Σπαρτάκ τον Φεβρουάριο του 2025. Η μετακίνησή του από την ΑΕΚ, έναντι 18,7 εκατομμυρίων ευρώ, αποτέλεσε τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου, ενώ το συμβόλαιό του έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028.

Τη φετινή σεζόν έχει καταγράψει 31 συμμετοχές, με επτά γκολ και πέντε ασίστ. Για τα μεταγραφικά σενάρια γύρω από το όνομά του τοποθετήθηκε και ο πρώην γενικός διευθυντής της Σπαρτάκ, Γιούρι Πέρβακ, ο οποίος εξέφρασε την άποψη πως ο σύλλογος θα πρέπει να προχωρήσει σε «διαζύγιο» με τον πρώην επιθετικό της ΑΕΚ.

«Δεν γνωρίζω αν ελληνικές ομάδες θα δαπανήσουν μεγάλα ποσά για τον Λιβάι.

Ένας ποδοσφαιριστής με τέτοιο κόστος έρχεται από τον πάγκο ως αλλαγή. Δαπανήθηκαν υπερβολικά πολλά χρήματα για την απόκτησή του. Πιστεύω πως η Σπαρτάκ θα τον άφηνε ευχαρίστως να αποχωρήσει με κάποια αποζημίωση. Ωστόσο, οι ελληνικοί σύλλογοι δύσκολα θα προσφέρουν αντίστοιχο ποσό. Αυτό θα ήταν θετικό για τη Σπαρτάκ, καθώς θα της έδινε τη δυνατότητα να αναζητήσει έναν πιο ψηλό κεντρικό επιθετικό, που να ταιριάζει καλύτερα σε μια συγκεκριμένη αγωνιστική φιλοσοφία.

Θέλουν να παραχωρήσουν τον Γκαρσία. Δεν πειράζει, λάθη στις μεταγραφές συμβαίνουν σε όλους. Πιθανότατα όσοι επένδυσαν σε εκείνον πίστευαν πως θα κάνει τη διαφορά. Απλώς χρειάζεται ένα πολύ συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, όμως η Σπαρτάκ δεν είναι σύλλογος που προσαρμόζεται σε έναν παίκτη. Αν σκοράρεις, είσαι ήρωας· αν όχι, μένεις στον πάγκο. Ο Γκαρσία πρέπει να βρει μια νέα ομάδα», δήλωσε ο Πέρβακ σε συνέντευξή του στη «Sovsport».