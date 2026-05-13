Στο νοτιοανατολικό άκρο της Λακωνίας, κρύβεται ένα από τα πιο αναπάντεχα και όμορφα τοπία της Ελλάδας: ο Γέρακας. Συχνά τον αποκαλούν το «ελληνικό φιορδ», και όχι άδικα.

Το μικρό αυτό παραθαλάσσιο χωριό είναι στην κυριολεξία μέσα σε ένα φιορδ και εντυπωσιάζει όλους με το που το αντικρίζουν για πρώτη φορά. Ο Γέρακας είναι ένα γραφικό λιμανάκι και απέχει μόλις 22 χιλιόμετρα από την Μονεμβασιά, προσφέροντας στον επισκέπτη ηρεμία και αυθεντική ομορφιά.

Έχει, όμως, και αυτός τη δική του ιστορία, καθώς την εποχή του Βυζαντίου αποκαλούνταν «Ιέραξ» και ήταν ένας από τους ναυτικούς σταθμούς των Βυζαντινών, όπου αντιμετώπιζαν του Σαρακήνους. Επίσης, αποτέλεσε σημαντικό αγκυροβόλιο τόσο για τους Υδραίους, όσο και για τους Σπετσιώτες εμπόρους, αλλά και όσων ήθελαν να αποφύγουν τα φουρτουνιασμένα νερά της θάλασσας έξω από το κλειστό λιμανάκι.

Σήμερα το γαλήνιο αυτό χωριουδάκι αποτελείται από τρεις βασικούς οικισμούς –Λιμάνι, Γέρακας, Άη Γιάννης. Τα γραφικά ταβερνάκια πλάι στο κύμα ενδείκνυνται για χαλαρές στιγμές με υπέροχη θέα που γοητεύει.

