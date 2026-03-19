Σε κρίσιμη καμπή φαίνεται να βρίσκεται η κατάσταση στο Ντουμπάι, μετά τα νέα ιρανικά πλήγματα που σημειώθηκαν το πρωί και έθεσαν εκτός λειτουργίας βασικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επλήγη το συγκρότημα στο Χαμπσάν, το οποίο τροφοδοτεί με ενέργεια τις μονάδες αφαλάτωσης της περιοχής. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς –όπως επισημαίνουν ειδικοί– τα αποθέματα πόσιμου νερού επαρκούν μόλις για 48 ώρες, εάν δεν αποκατασταθεί άμεσα η λειτουργία.

Διαψεύδονται τα σενάρια για capital controls

Την ίδια ώρα, οι επιπτώσεις της κρίσης φαίνεται να αγγίζουν και τον οικονομικό τομέα. Το υπουργείο Οικονομίας των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προχώρησε σε επίσημη διάψευση των φημών περί επιβολής περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

«Το Υπουργείο Οικονομίας και Τουρισμού διαψεύδει την ακρίβεια των πληροφοριών που κυκλοφορούν σε ορισμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες ισχυρίζονται ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιβάλλουν περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων ή εμποδίζουν ξένους επενδυτές να μεταφέρουν ή να διαχειρίζονται τα κεφάλαιά τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το νερό ως «όπλο» στον σύγχρονο πόλεμο

Η επίθεση αυτή αναδεικνύει μια νέα πραγματικότητα: την ευαλωτότητα κρίσιμων υποδομών, όπως οι μονάδες αφαλάτωσης, οι οποίες μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν «εκτός στόχου» ακόμη και σε περιόδους πολέμου.

Σε χώρες του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, έως και το 90% του πόσιμου νερού προέρχεται από την αφαλάτωση. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε διακοπή στην ενεργειακή τροφοδοσία μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η περιορισμένη βροχόπτωση και οι εξαντλημένοι υπόγειοι υδροφορείς έχουν καταστήσει την αφαλάτωση ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των μεγάλων αστικών κέντρων της περιοχής.