Οι τέσσερις στους 10 Γάλλους μπορεί να αλλάξουν τα σχέδιά τους για τις καλοκαιρινές διακοπές αποφεύγοντας κυρίως τις χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση στη Μέση Ανατολή, όπως για παράδειγμα η Τουρκία και η Αίγυπτος, ενώ οι δύο στους 10 Γάλλους δηλώνουν ότι θα κάνουν αυτό το καλοκαίρι διακοπές στη χώρα τους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που πραγματοποίησε η γαλλική εταιρεία Ifop, επί δείγματος 6.300 ατόμων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ένα ποσοστό της τάξης του 7% δηλώνει ότι δεν προτίθεται να αλλάξει τα σχέδιά του για τις καλοκαιρινές διακοπές και ότι σκοπεύει να πάει σε χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ο Λίβανος.

Εντούτοις, σύμφωνα με το βαρόμετρο Orchestra, οι κρατήσεις για Ντουμπάι μειώθηκαν κατά 91% την προηγούμενη εβδομάδα ενώ οι αντίστοιχες κρατήσεις για την Ιορδανία μειώθηκαν κατά 81%, για την Τουρκία κατά 55% και για την Αίγυπτο κατά 53%.