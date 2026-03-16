Από τύχη γλίτωσε Ελληνίδα που εγκατέλειψε το Ντουμπάι, καθώς μόλις επέστρεψε στην Ελλάδα έμαθε ότι χτυπήθηκε από drone το κτίριο που έμενε.

Μιλώντας στο Live News, η Ιουλία Κάλφα δήλωσε πως μετακόμισε στο κέντρο του Ντουμπάι για να είναι πιο ασφαλής, λίγες μέρες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών. Εντούτοις, καθώς η κατάσταση επιδεινωνόταν, αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα με πτήση επαναπατρισμού και όταν έφτασε, ενημερώθηκε ότι η συγκεκριμένη απόφαση έσωσε τη ζωή της.

«Μετακόμισα στο κέντρο το Σάββατο και την Τετάρτη επέστρεψα στην Ελλάδα. Όταν γύρισα, έμαθα ότι χτυπήθηκε από drone το κτίριο που έμενα όταν μετακόμισα», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, περιγράφοντας την κατάσταση στο Ντουμπάι, δήλωσε ότι επηρεάζονται όσοι δεν είναι πλούσιοι, καθώς γίνονται μειώσεις μισθών και επιχειρήσεις προχωρούν σε απολύσεις.

«Αν είσαι εργαζόμενος, πιθανότατα έχει πληγεί η θέση σου, γιατί σου έχουν κάνει μειώσεις μισθών ή σε έχουν απολύσει. Από την άλλη, υπάρχουν οι επενδυτές και οι εκατομμυριούχοι που επιλέγουν ακόμη το Ντουμπάι. Όλοι το θέλουμε και το αγαπάμε, για αυτό το επιλέξαμε για σπίτι μας», είπε στην εκπομπή του Mega.

«Η πόλη μοιάζει σαν μουδιασμένη», είπε, προσθέτοντας πως «υπάρχει και η μερίδα του κόσμου που συνεχίζει κανονικά να πηγαίνει στην παραλία ή στα εστιατόρια… Τώρα όμως, δεν υπάρχει ασφάλεια ούτε στο κέντρο».