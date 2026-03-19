Η ΑΕΚ υποδέχεται την Τσέλιε για να σφραγίσει την πρόκριση στους προημιτελικούς του Europa Conference League μετά τη νίκη της με 4-0 στο πρώτο παιχνίδι και ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε μία αλλαγή στην 11άδα.

Η Ένωση έχει εξασφαλίσει από το πρώτο ματς την πρόκριση καθώς δεν γίνεται να χάσει με 5-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια, παρ’ όλα αυτά ο προπονητής της θέλει να δει μια σοβαρή εμφάνιση και φυσικά ακόμη μία νίκη.

Ο Νίκολιτς παρατάσσει τους «κιτρινόμαυρους» με 4-4-2, με τον Στρακόσα στο τέρμα, τους Ρότα και Πήλιο στα δύο άκρα της άμυνας ενώ στόπερ είναι οι Μουκουντί και Ρέλβας. Στο κέντρο είναι δίδυμο οι Μαρίν και Πινέδα, με τους Γκατσίνοβιτς και Κουτέσα στα άκρα ενώ στην επίθεση είναι οι Γιόβιτς και Κοϊτά.

Στον πάγκο είναι οι Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Μάνταλος, Βίντα, Βάργκα, Πένραϊς, Περέιρα, Ζίνι.