Σοκ προκαλούν τα βίντεο που καταγράφουν τη στιγμή της επίθεσης από το Ιράν σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Χάιφα στο Ισραήλ, με το διυλιστήριο της Bazan Group να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και πιο κρίσιμη μονάδα καυσίμων στο Ισραήλ, η οποία καλύπτει περίπου το 50% έως 60% των συνολικών ενεργειακών αναγκών της χώρας. Συγκεκριμένα, από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση προέρχεται περίπου το 60% του ντίζελ και το 50% της βενζίνης που καταναλώνεται.

Κομβικής σημασίας υποδομή για οικονομία και άμυνα

Το διυλιστήριο επεξεργάζεται περίπου 197.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, γεγονός που το καθιστά ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της οικονομίας, των μεταφορών, αλλά και των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

⚡️ Iran strikes Israeli oil refinery in Haifa



The refinery in Haifa is considered the largest and most important fuel facility in Israel, providing about 50-60% of the country's fuel.



Israel has only two oil refineries. pic.twitter.com/6e7VCBm89I — NEXTA (@nexta_tv) March 19, 2026

Η σημασία του είναι ακόμη μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη ότι το Ισραήλ διαθέτει συνολικά μόλις δύο διυλιστήρια, γεγονός που αυξάνει την ευαλωτότητα του ενεργειακού του συστήματος σε περιπτώσεις επιθέσεων.

Η επίθεση στη Χάιφα εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών στη Μέση Ανατολή, καθώς ενεργειακές εγκαταστάσεις υψηλής σημασίας φαίνεται να αποτελούν πλέον βασικούς στόχους.

Κατάρ: Η επίθεση στο Ρας Λαφάν θα έχει “μεγάλες επιπτώσεις” στον ανεφοδιασμό με φυσικό αέριο

Το Κατάρ απορρίπτει τον ισχυρισμό του Ιράν ότι οι επιθέσεις της Τετάρτης σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του εμιράτου στόχευαν αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

Ο αλ Θάνι, που ασκεί ταυτόχρονα και καθήκοντα υπουργού Εξωτερικών, καταδίκασε την επίθεση, τονίζοντας ότι θα έχει «μεγάλες επιπτώσεις» στον παγκόσμιο ανεφοδιασμό.

«Τέτοιου είδους επιθέσεις δεν αποφέρουν κανένα άμεσο όφελος σε καμία χώρα, αντιθέτως, προκαλούν ζημία και έχουν άμεσες συνέπειες στον πληθυσμό» πρόσθεσε, αναφερόμενος στις σημαντικές ζημιές που προκλήθηκαν στις εγκαταστάσεις υγροποιημένου αερίου του Ρας Λαφάν.