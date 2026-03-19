Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν ένας από τους αθλητές που έδωσαν το παρών στη συνέντευξη Τύπου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου και αναφέρθηκε στο 6,17μ. που έκανε πρόσφατα αλλά και στο πώς τον βοηθάει η φιλία του με τον Άρμαντ Ντουπλάντις.

Ο Καραλής έχει ως στόχο να κατακτήσει μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου και να δυσκολέψει όσο το δυνατόν περισσότερο τον κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ, για τον οποίο είχε μόνο καλά λόγια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Καραλής…

«Νιώθω καλά. Αυτή η χρονιά έχει πάει πολύ καλά, όπως και η περσινή φυσικά. Κατάφερα να περάσω τα έξι μέτρα περισσότερες από δέκα φορές. Τώρα, στη χειμερινή σεζόν, έχω και καινούργια κοντάρια.

Προσπαθώ να ξεπερνάω τα έξι μέτρα και να πετυχαίνω τους στόχους μου, πλέον πηδάω πιο ψηλά από τα είδωλά μου, και αυτό είναι κάτι εκπληκτικό. Νιώθω καλά, είμαι υγιής, απολαμβάνω το άθλημα και είναι πάντα ωραίο να αγωνίζεσαι. Είναι πάντα ωραίο να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Και νιώθω ότι έχω κι άλλα να δώσω.

Ελπίζω τις επόμενες μέρες να ζήσουμε τρομερές στιγμές. Θα το απολαύσω. Πάντα μου αρέσει να βρίσκομαι στην Πολωνία και θα δούμε, αλλά νιώθω καλά».

Για το αν μπορεί να πάει πάνω από τα 6,17μ.: «Είναι θέμα μυαλού. Δουλέψαμε πάρα πολύ την προηγούμενη σεζόν με τους προπονητές μου. Ο πατέρας μου είναι εδώ, έχω και τον Μαρτσίν που είναι Πολωνός, και είναι πάντα ωραίο να είμαι στην Πολωνία μαζί του. Κάναμε εξαιρετική προετοιμασία. Ξέραμε ότι μπορούσαμε να φτάσουμε το 6.17μ. Και το να το πετύχω στην πατρίδα μου, στην Αθήνα, ήταν κάτι σπουδαίο. Είναι ευλογία.

Είναι ευλογία να βρίσκομαι εδώ και να ξέρω ότι μπορώ να πηδήξω και πιο ψηλά από το 6.17μ. Ελπίζω να γίνει και είμαι ενθουσιασμένος για το Σάββατο».

Για τη φιλία του με την Ντουπλάντις: «Με τον Μόντο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, πάνω από δέκα. Οι οικογένειές μας γνωρίζονται, έχουμε περάσει πολύ χρόνο μαζί, διακοπές, όμορφες στιγμές και φυσικά και στο στάδιο.

Ο Μόντο είναι ένας απίστευτος αθλητής και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Προσπαθεί να ενώνει όλους στο άθλημα. Όταν καταρρίπτει ένα παγκόσμιο ρεκόρ, θέλει να φέρνει κοντά όλους τους φίλους του, εμάς. Είναι ο άνθρωπος που μας έκανε να πιστέψουμε ότι τα 6+ μέτρα είναι εφικτά. Και φέτος έχουμε περισσότερους από πέντε αθλητές πάνω από τα έξι μέτρα.

Το να έχεις έναν φίλο και αθλητή όπως ο Μόντο είναι ευλογία για μένα. Με κάνει, ψυχολογικά, να σκέφτομαι ότι αν μπορεί εκείνος, γιατί όχι κι εγώ; Είναι υπέροχο που τον γνωρίζω τόσα χρόνια και ελπίζω να έχουμε άλλα δέκα χρόνια μαζί στους αγώνες, μαζί με όλη την παρέα. Του εύχομαι τα καλύτερα και ελπίζω το Σάββατο να έχουμε έναν πολύ καλό αγώνα, τόσο για εμάς όσο και για τον κόσμο».