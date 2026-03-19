Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επισκέφθηκε σήμερα, Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2026, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο», με αφορμή την τελετή εγκαινίων τεσσάρων υπερσύγχρονων χειρουργικών τραπεζών, δωρεά της Βουλής των Ελλήνων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, και ο Διοικητής του Νοσοκομείου, Αναστάσιος Καρανδρέας.

O Προέδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, δήλωσε:

«Ως γιατρός έχω την ευαισθησία όταν μου ζητείται κάτι που αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στο βαθμό που μου επιτρέπεται, να εισηγούμαι πάντοτε θετικά στη Διάσκεψη των Προέδρων. Αυτό το νοσοκομείο είναι ένα εμβληματικό νοσοκομείο που επί σειρά ετών έχει προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον ελληνικό λαό, χάρη στους συναδέλφους μου, τις νοσηλεύτριες και το υπόλοιπο προσωπικό. Έχοντας περάσει και από το συγκεκριμένο Υπουργείο, αναγνωρίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μπορεί κάποιοι να συμφωνούν και κάποιοι να διαφωνούν. Αλλά συνεπικουρούμενος και από την υπόλοιπη ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, προσφέρει έργο. Υπό την έννοια αυτή, η Βουλή των Ελλήνων θα έρχεται συνεπίκουρος και βοηθός όπου μπορεί να μεγιστοποιήσει το έργο που προσπαθείτε να παράξετε».

O Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:

«Πρώτα απ΄ όλα ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, ασφαλώς και όλα τα κόμματα που ψηφίσανε στη Διάσκεψη των Προέδρων, υπέρ της δωρεάς αυτής. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι για μένα είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι διάδοχός σας στο Υπουργείο Υγείας, γιατί δεν είστε μόνο γιατρός, είστε και πρώην Υπουργός Υγείας, άρα γνωρίζετε πολύ καλά το πόσο πολλά προβλήματα και πόσες πολλές ανάγκες έχει το Υπουργείο Υγείας και το ΕΣΥ. Σε αυτές τις χειρουργικές τράπεζες, που σήμερα μας δώρισε η Βουλή των Ελλήνων, οι οποίες θα τεθούν αμέσως σε λειτουργία, θα είναι πάνω άνθρωποι που, μαζί με το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, θα δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Πιστεύω ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο. Προβλήματα πάντα θα υπάρχουν, αλλά κάθε μέρα – όπως σήμερα- κάνουμε ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός».

Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, δήλωσε:

«Τέσσερις νέες υπερσύγχρονες χειρουργικές τράπεζες ενισχύουν από σήμερα το Νοσοκομείο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ». Πρόκειται για μια ακόμα ενίσχυση του ΕΣΥ, στην πράξη. Το τελευταίο διάστημα, σε κάθε γωνιά της χώρας, το ΕΣΥ δυναμώνει, εκσυγχρονίζεται, αλλάζει. Απευθύνω τις ευχαριστίες μου προς τη Βουλή των Ελλήνων και, προσωπικά, στον πρόεδρό της, κ. Νικήτα Κακλαμάνη. Με την συγκεκριμένη δωρεά, ύψους περίπου 200.000 ευρώ, αποδεικνύει το κοινωνικό αποτύπωμα της Βουλής των Ελλήνων. Συνεχίζουμε να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμη χρηματική πηγή, δημόσια και ιδιωτική, προκειμένου να επενδύσουμε στην κοινωνία. Γιατί κάθε ευρώ προς το ΕΣΥ είναι επένδυση υγείας, ζωής και κοινωνικής συνοχής, γιατί το ΕΣΥ είμαστε όλοι εμείς».