Ο Παναθηναϊκός δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα απέναντι στον ΟΦΗ, τον νίκησε εύκολα με 3-0 σετ και για πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια θα βρεθεί στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας στο βόλεϊ, όπου θα αντιμετωπίσει Πανιώνιο ή Φλοίσβο.

Οι «πράσινοι» ήταν από την αρχή καλύτεροι, πήραν το προβάδισμα, ξέφυγαν με 17-9 και τελικά κατέκτησαν το πρώτο σετ με 25-13. Σκορ που δείχνει το πόσο εύκολα ήταν τα πράγματα για την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου.

Το «τριφύλλι» συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο σετ και βρέθηκε να προηγείται με 11-4, με τους Κρητικούς να προσπαθούν να αντιδράσουν αλλά να μην καταφέρνουν κάτι. Έτσι, με το 25-18 έγινε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πήρε εύκολα και το τρίτο σετ.

Με το 25-16 οι «πράσινοι» έκαναν το 3-0 και σφράγισαν ξεκούραστα την πρόκριση για τον τελικό, περιμένοντας να δουν αν θα αντιμετωπίσουν τον Πανιώνιο ή τον Φλοίσβο.

Τα σετ: 25-13, 25-18, 25-16