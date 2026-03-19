Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε χθες μεγάλης κλίμακας αεροπορικές επιδρομές σε ιρανικά πολεμικά πλοία και εγκαταστάσεις στην Κασπία Θάλασσα, βόρεια του Ιράν.

«Χθες (Τετάρτη), ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη (…) βομβάρδισαν σημαντικές υποδομές του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού στην Κασπία Θάλασσα», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

«Επιτέθηκαν σε λιμενικές εγκαταστάσεις και μια ιρανική ναυτική βάση όπου στάθμευαν δεκάδες πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων πυραυλάκατων και περιπολικών σκαφών».

«Αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες επιθέσεις που πραγματοποίησε ο στρατός» από την έναρξη της ισραηλινο-αμερικανικής βομβαρδιστικής εκστρατείας εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον στρατό, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες των επιθέσεων αυτών.