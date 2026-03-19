Η ρητορική περί μεταφυσικών δυνάμεων είναι λογικό να εμφανίζεται στο Ιράν, αφού είναι θεοκρατικό κράτος. Ωστόσο, τώρα επιστρατεύεται για να ερμηνεύσει τη σύγκρουση με το Ισραήλ και τις ιρανικές αποτυχίες στο πεδίο της μάχης.

Ιρανοί προπαγανδιστές υποστηρίζουν ότι οι δυνάμεις της Τεχεράνης μάχονται τζίνι, μάγους που ασκούν μαύρη μαγεία και φαντάσματα, «σκοτεινούς στρατούς που χρησιμοποιεί το σιωνιστικό κράτος» για να πετύχει τους στόχους του.

Ενδεικτικά, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Mehr κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα ένα δημοσίευμα που έγραφε ότι η αντιπαράθεση με το Ισραήλ εκτείνεται πέρα από τα στρατιωτικά και πολιτικά μέτωπα, φτάνοντας σε αυτό που αποκαλείται «πόλεμος των απόκρυφων επιστημών».

«Η ρητορική αυτή απηχεί παλαιότερο υλικό που διατηρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, όπου οι εχθροί του Ιράν περιγράφονται ως τζίνι», έγραψε η Jerusalem Post.

Σύμφωνα με το ισραηλινό δημοσίευμα, το άρθρο του Mehr δεν παρουσίασε στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη υπερφυσικού πολέμου. Εντούτοις, χρησιμοποίησε αποκρυφιστικούς όρους για να ερμηνεύσει τη σύγκρουση.

«Απόκρυφες επιστήμες» και «σιωνιστική μαγεία»

Η Jerusalem Post σημείωσε ότι οι ισχυρισμοί πως το Ισραήλ επιστρατεύει μεταφυσικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν δεν είναι κάτι καινούργιο.

Στο παρελθόν, το πρακτορείο Fars κυκλοφόρησε άρθρο με τίτλο «Αόρατη μάχη: σιωνιστική μαγεία, σιιτική προσευχή», γράφοντας για το όρος Καμπάλα και για απόκρυφα φυλαχτά, ενώ παρουσίαζε τη σιιτική προσευχή και τη θρησκευτική αφοσίωση ως «όπλα κατά των Εβραίων μάγων».

Επίσης, στον πόλεμο των 12 ημερών, η ρητορική αυτή επανήλθε και έκτοτε άρχισε να κερδίζει έδαφος στο Ιράν.

Μάλιστα, μετά τον πόλεμο του 2025, ο Αμπντολάχ Γκάντζι, υψηλόβαθμο στέλεχος της Τεχεράνης και πρώην εκδότης της εφημερίδας «Javan», που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, ισχυρίστηκε ότι στους δρόμους της Τεχεράνης είχαν βρεθεί, μετά τις μάχες, έγγραφα που έφεραν αυτό που περιέγραψε ως εβραϊκά σύμβολα.

Αρκετοί ακόμη ισχυρισμοί που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο τις τελευταίες ημέρες περιλάμβαναν αναφορές σε ξόρκια, εξορκισμούς, τελετές αίματος και θυσίες, στα οποία αποδίδονταν οι επιτυχίες του Ισραήλ στο πεδίο της μάχης.