Το επεισόδιο που διαδραματίστηκε στη Βουλή τον Απρίλιο του 2024, με πρωταγωνιστές τον ανεξάρτητο βουλευτή, προερχόμενο από τους «Σπαρτιάτες», Κωνσταντίνο Φλώρο και τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένο αναβίωσε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου , μέσα από τις μαρτυρίες βουλευτών και αυτοπτών μαρτύρων.

Στο εδώλιο, αντιμέτωπος με το κακούργημα για άσκηση βίας κατά βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο Κωνσταντίνος Φλώρος καθώς κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε έξω από την Ολομέλεια της Βουλής τον Βασίλη Γραμμένο τον οποίο με απόφαση της δικαιοσύνης δεν μπορεί να πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Τον κύκλο των μαρτυρικών καταθέσεων άνοιξε ο Βασίλης Γραμμένος ο οποίος ανέφερε πως την επίμαχη μέρα στην Ολομέλεια ήταν σε εξέλιξη ψηφοφορία για άρση ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου μετά από μήνυση του πατέρα του κατηγορούμενου βουλευτή, Ευστάθιου Φλώρου, ο οποίος είχε αποχωρήσει από το κόμμα.

Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι ο Κων/νος Φλώρος, μέσα στην Ολομέλεια, προέβαινε σε χειρονομίες και ύβρεις και για το λόγο αυτό βγήκε από την αίθουσα προκειμένου να ενημερώσει τους αστυνομικούς για τη συμπεριφορά του.

«Επειδή κατάλαβε ότι έχω πάει στον αστυνομικό, είχε πρόθεση να έρθει σε μένα να μου κάνει κακό. Εγώ κάθομαι στο σκαλοπάτι της Ολομέλειας, όσο μιλάω με τον αστυνομικό έρχεται και μου λέει «θα σε γ@@@σω, κοντέ» περιέγραψε και συνέχισε «Εγώ έβλεπα έναν άνθρωπο να είναι έξαλλος απέναντι μου. Εκείνη τη στιγμή σηκώνει το χέρι του, με πιάνει από το λαιμό και αρχίζει να με πνίγει. Εγώ είχα πάθει σοκ. Αισθανόμουν και ντροπή που κάτι τέτοιο γινόταν μέσα στην Ολομέλεια. Έπειτα με αφήνει και μου τραβάει μια γροθιά στο πρόσωπο και πέφτω κάτω. Το μόνο που θυμάμαι ήταν τα αίματα που έτρεχαν από τη μύτη μου».

Ο μάρτυρας αρνήθηκε με κατηγορηματικό τρόπο πως νωρίτερα είχε βρίσει τη μητέρα του κατηγορούμενου και πως ήταν εκείνος που του έκανε νόημα να βγει από την Ολομέλεια. «Δεν έχω επισκεφθεί ποτέ τα δικαστήρια για συκοφαντική δυσφήμηση. Για ποιο λόγο να βρίσω τη μάνα ενός ανθρώπου; Ούτε εκείνον έβρισα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο κατηγορούμενος είναι τραμπούκος ναζιστής»

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος ο οποίος χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο «τραμπούκο ναζιστή».

«Ο κατηγορούμενος είναι τραμπούκος ναζιστής, είναι η άποψή μου και δεν την αλλάζω» ανέφερε συμπληρώνοντας ότι ο τότε πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας χαρακτήρισε κτηνώδη την συμπεριφορά του Κωνσταντίνου Φλώρου.

«Ο κατηγορούμενος είναι πάντα ερειστικός. Θέλει θάρρος για να ζητήσεις συγγνώμη», κατέθεσε ο Κ. Βελόπουλος και περιέγραψε ότι μετά το επεισόδιο ο ίδιος ανέβηκε στο βήμα της Βουλής για να καταδικάσει την συμπεριφορά του κ. Φλώρου με τον βουλευτή να επιστρέφει στην αίθουσα και να προβαίνει σε άσεμνες χειρονομίες για να τον προκαλέσει.

«Ο υπαρχηγός του Κασιδιάρη είναι» είπε ο κ. Βελόπουλος αναφερόμενος στο κατηγορούμενο ο οποίος αντέδρασε λέγοντας : «Μήνυση, θα κάνω μήνυση»

Κ. Βελόπουλος: Τον ακούτε; Συνεχίζει.

Κ. Φλώρος: Είσαι αστείος.

Κ. Βελόπουλος: Να, συνεχίζει…

Πρόεδρος: Παρακαλώ.

«Του έκανε κεφαλοκλείδωμα, τον έκανε σβούρα»

Ο αστυνομικός , αυτόπτης μάρτυρας του επεισοδίου , περιέγραψε πως ο κατηγορούμενος βγήκε από την Ολομέλεια και αφού εντόπισε τον κ. Γραμμένο τον πλησίασε. ««Τι πρόβλημα έχεις;» του είπε ο Φλώρος και ο Γραμμένος απάντησε «θα κάνω ό,τι γουστάρω».

Είχαν μια μικρή αψιμαχία περίπου ενάμισι λεπτό κράτησε. Ο κ.Φλώρος τον έριξε κάτω, εγώ τον απομάκρυνα, ο κ. Γραμμένος ήταν κάτω, ο κ. Φλώρος έλεγε «να μην βρίζεις μανάδες». Του έκανε κεφαλοκλείδωμα, τον έκανε σβούρα» κατέθεσε ο αστυνομικός.

Για την ένταση που αντιλήφθηκε στην Ολομέλεια ,από το προεδρείο της Βουλής, μίλησε ο Β´ Αντιπρόεδρος και βουλευτής της ΝΔ Γ. Γεωργαντάς ενώ ο ανεξάρτητος βουλευτής, προερχόμενος από τους «Σπαρτιάτες», Διονύσης Βαλτογιάννης κατέθεσε ότι υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο βουλευτών με τον κ. Γαμμένο να αποκαλεί σκουπίδι τον κ. Φλώρο, να του βρίζει τη μητέρα και να απειλεί πως θα του φορέσει «βραχιολάκια».

Η βουλευτής ΝΔ, Κατερίνα Μονογυιού, η οποία ήταν παρούσα στο περιστατικό, κατέθεσε ότι είδε τους δυο συναδέλφους της να «τσακώνονται έντονα».

«Άκουσα έναν προσωπικό διαπληκτισμό. Ο κ. Φλώρος έλεγε «μου έβρισες τη μάνα», δεν θυμάμαι αν άκουσα να βρίζει ο κ. Γραμμένος. Υπήρχε ένας αστυνομικός ανάμεσά τους να τους χωρίζει. Έβλεπα την πλάτη του κ. Φλώρου, τον έπιασε πίσω από τον λαιμό και τον έριξε κάτω» περιέγραψε.

Η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου αναφερόμενη στον κατηγορούμενο τον χαρακτήρισε «παιδί οξύθυμο» σημειώνοντας πως «έχει πει μ@…νη πρόεδρο κόμματος, τον δικό μας πρόεδρο, σαχλαμάρα». «Είδα κάτω τον κ. Γραμμένο με ένα χαρτομάντιλο, πήγα ως γιατρός να τον ρωτήσω αν χρειάζεται κάτι. Ο κ. Φλώρος του έλεγε να μην του βρίζει τη μάνα, αλλά εγώ δεν άκουσα αν είχε ειπωθεί κάτι τέτοιο» κατέθεσε.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής, προερχόμενος από την ΝΙΚΗ, Νίκος Παπαδόπουλος υποστήριξε πως «η φράση «είσαι σκουπίδι» ακούστηκε από την πλευρά της Ελληνικής Λύσης». «Είδα τον κ. Γραμμένο να αποχωρεί από την αίθουσα», Σκέφτηκα ότι… σε ωραίο περιβάλλον ήρθα» ανέφερε ενώ με τη σειρά του ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Πάρης Παπαδάκης κατέθεσε πως όλοι άκουσαν τις φωνές.

«Βγήκα και είδα τον κ. Γραμμένο στο πάτωμα και τον κ.Φλώρο να βρίζει και να φωνάζει «θα σε γ@..σω που βρίζεις μανάδες». Προσωπικά δεν έχω ακούσει τον κ. Γραμμένο να βρίζει» είπε.

Για «έγκλημα κατά της δημοκρατίας και της λειτουργίας του ελληνικού κοινοβουλίου» έκανε λόγο ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κων/νος Χήτας.

Η δίκη θα συνεχιστεί, με την απολογία του κατηγορούμενου, στις 30 Μαρτίου.