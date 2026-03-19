Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον Ομέρ Γιούρτσεβεν ο Στιβ Κερ, μετά τον αγώνα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με τους Μπόστον Σέλτικς.

Ο Τούρκος σέντερ, ο οποίος αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό πριν λίγες εβδομάδες, υπέγραψε δεκαήμερο συμβόλαιο στους Γουόριορς και αγωνίστηκε για 5 λεπτά στην ήττα από τους Σέλτικς, έχοντας 4 πόντους και 2 ριμπάουντ.

Η παρουσία του Γιούρτσεβεν ήταν καλή και ο προπονητή τους είπε τα καλύτερα για αυτόν, αναφερόμενος στον τρόπο παιχνιδιού του.

«Θαυμάζω το παιχνίδι του Ομέρ Γιούρτσεβεν. Είναι ένας πολύ καλός και ταλαντούχος παίκτης. Είναι σωματικά δυνατός, δυναμικός και εξαιρετικός πασέρ. Έχει σημειώσει επιτυχία στο NBA στο παρελθόν. Είμαστε μαζί μόνο λίγες μέρες, αλλά μου αρέσει να τον παρακολουθώ», ήταν τα λόγια του Κερ.