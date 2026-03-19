Η UEFA κάλεσε σε συζητήσεις τους εκπροσώπους της Premier League, της Serie A και της La Liga, με θέμα τη μείωση της χρήσης του VAR.

Η τεχνολογία έχει μπει στο ποδόσφαιρο εδώ και χρόνια και δεν υπάρχει καμία πρόθεση απόσυρσής της. Οι αρμόδιοι, άλλωστε, θεωρούν πως έχουν γίνει βήματα προόδου, πως δεν υπάρχουν πλέον μεγάλα διαιτητικά λάθη, ενώ παράλληλα στέκονται και στο γεγονός πως η νέα φουρνιά διαιτητών έχει συνηθίσει πλέον το να έχει τη στήριξη του VAR.

Δεν υπάρχει, επομένως, καμία σκέψη για απόσυρση της τεχνολογίας από το ποδόσφαιρο, υπάρχει όμως προβληματισμός για το πώς χρησιμοποιείται και η UEFA κάλεσε σε συζήτηση τους εκπροσώπους των τριών μεγαλύτερων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων προκειμένου να δουν πώς μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα.

Το θέμα της συζήτησης, όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ το Athletic, είναι το πώς θα μειωθεί η χρήση του VAR, καθώς προκαλεί εκνευρισμό σε παίκτες, προπονητές και θεατές το γεγονός ότι χάνεται πολύς χρόνος κατά την εξέταση των φάσεων και ειδικά όταν αυτές αφορούν… χιλιοστά, όπως συμβαίνει με το οφσάιντ.

Κι όλα αυτά, ενώ μόλις πριν τρεις εβδομάδες η IFAB, με τη στήριξη της FIFA, ενέκρινε νέες αρμοδιότητες για το VAR.