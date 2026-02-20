Από την εποχή του θανάτου του Τζέφρι Έπσταϊν σε φυλακή του Μανχάταν το 2019, μία από τις πιο επίμονες θεωρίες συνωμοσίας είναι ότι συγκέντρωνε επιβαρυντικά στοιχεία για τους πλούσιους, ισχυρούς και διάσημους γνωστούς του, τα οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για εκβιασμό ή άλλους σκοπούς. Δεν έχει προκύψει, ωστόσο, καμία απόδειξη για αυτό.

Σύμφωνα με δεκάδες αρχεία που περιλαμβάνονται στα έγγραφα που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα, ο Έπσταϊν φαίνεται ότι κρατούσε σημειώσεις για ορισμένες από τις επαφές του. Οι ηλεκτρονικές αυτές σημειώσεις είναι σχεδόν ακατανόητες για έναν εξωτερικό παρατηρητή. Περιλαμβάνουν λίστες με εξέχουσες επαφές, αναμεμειγμένες με τετριμμένα καθήκοντα και διάσπαρτες, αποσπασματικές γραμμένες φράσεις όπως «34 κορίτσια», «τρελό στοματικό σεξ» και «συνενοχή, φίλοι, οικογένεια, πίστη. Ρίσκο – ανταμοιβή».

Πάντως, η επίσημη τοποθέτηση των Αρχών διατυπώθηκε τον Ιούλιο του 2025, όταν το υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI έδωσαν στη δημοσιότητα σχετικό υπόμνημα. Σε αυτό αναφέρεται ότι δεν προέκυψαν αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία πως ο Έπσταϊν εκβίαζε γνωστά ή ισχυρά πρόσωπα, ούτε ότι διατηρούσε οποιαδήποτε «λίστα πελατών». Παράλληλα, επισημαίνεται πως δεν εντοπίστηκε υλικό που να στοιχειοθετεί την ανάγκη έναρξης νέων ερευνών σε βάρος τρίτων.

Πίεζε επίμονα να του καταβάλει ποσά πολλών εκατομμυρίων δολαρίων

Από την αλληλογραφία που έχει έρθει στο φως προκύπτει ότι ο Έπσταϊν είχε αποστείλει δεκάδες μηνύματα προς τον Λίον Μπλακ, τον δισεκατομμυριούχο του χώρου των private equity (σσ ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια), με τα οποία τον πίεζε επίμονα να του καταβάλει ποσά πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Σε τουλάχιστον μία από αυτές τις επικοινωνίες, ο Έπσταϊν έκανε αναφορά στον δικό του ρόλο στη διαμόρφωση του μηχανισμού πληρωμών που είχε χρησιμοποιήσει ο Μπλακ προς γυναίκα, η οποία τον είχε κατηγορήσει για σεξουαλική επίθεση.

O Λίον Μπλακ

Παράλληλα, έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα αποκαλύπτουν ότι ο Έπσταϊν είχε προτείνει στον Μπλακ να προσλάβει ιδιωτικό ερευνητή, με στόχο την παρακολούθηση των κινήσεων της συγκεκριμένης γυναίκας. Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ακόμη ότι ο Έπσταϊν ενημερωνόταν συστηματικά και για άλλες γυναίκες στις οποίες ο Μπλακ είχε καταβάλει χρηματικά ποσά στο παρελθόν.

Σε διαφορετικές περιπτώσεις, ο Έπσταϊν εμφανιζόταν καθησυχαστικός απέναντι στον δισεκατομμυριούχο, στέλνοντάς του μηνύματα όπως το εξής: «Φυσικά, όσον αφορά οποιαδήποτε μη οικονομικά ζητήματα, είμαι πάντα εδώ για εσένα και θα συνεχίσω να είμαι ο καλύτερος φίλος που μπορώ να είμαι».

Ο Χάουαρντ Λάτνικ

Επιπλέον, ο υπουργός Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, Χάουαρντ Λάτνικ, χαρακτήρισε τον Τζέφρι Έπσταϊν, πρώην γείτονά του, ως «τον μεγαλύτερο εκβιαστή που υπήρξε ποτέ», σε παλιότερη συνέντευξή του, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον και ερωτήματα.

Κατά τη διάρκεια podcast ο Λάτνικ είχε αναφέρει ότι ο ίδιος και η σύζυγός του αποχώρησαν άμεσα από το σπίτι του Έπσταϊν και δεσμεύτηκαν να «μην ξαναβρεθούν ποτέ» στον ίδιο χώρο μαζί του. Όπως περιέγραψε, κατά την επίσκεψή τους είδαν ένα τραπέζι μασάζ, ενώ ο Έπσταϊν φέρεται να του είπε ότι δεχόταν καθημερινά «το σωστό είδος μασάζ».

O Χάουαρντ Λάτνικ

Επιπλέον, ο Χάουαρντ Λάτνικ είχε δηλώσει ότι τα μασάζ σε πλούσιους ανθρώπους αποτελούσαν τον «τρόπο λειτουργίας» του Έπσταϊν και πρόσθεσε πως «αυτό που συνέβαινε σε εκείνο το δωμάτιο μασάζ, υποθέτω, καταγραφόταν σε βίντεο». Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, τόνισε χαρακτηριστικά: «Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο μεγαλύτερος εκβιαστής που υπήρξε ποτέ. Εκβίαζε ανθρώπους. Έτσι είχε χρήματα».

Ο Ρώσος αξιωματούχος

Σε άλλη περίπτωση ο Τζέφρι Έπσταϊν φέρεται να χρησιμοποίησε πρώην Ρώσο κρατικό αξιωματούχο με διασυνδέσεις με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για μία γυναίκα, η οποία ο ίδιος ισχυριζόταν ότι προσπαθούσε να εκβιάσει επιχειρηματικούς του συνεργάτες. Τα στοιχεία προκύπτουν από έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο της νέας δέσμης αποκαλύψεων που περιλαμβάνονται στους λεγόμενους «φακέλους Έπσταϊν».

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Τζέφρι Έπσταϊν απευθύνθηκε το 2015 στον Σεργκέι Μπελιάκοφ, πρώην αναπληρωτή υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης της Ρωσίας, ζητώντας συμβουλές σχετικά με αυτό που περιέγραφε ως απόπειρα εκβιασμού εις βάρος μίας ομάδας «ισχυρών» επιχειρηματιών στη Νέα Υόρκη. Η σχετική επικοινωνία περιλαμβάνεται στα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα.

«Χρειάζομαι μία χάρη», φέρεται να έγραψε ο Έπσταϊν σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον Μπελιάκοφ τον Ιούλιο του 2015, περιγράφοντας μια υπόθεση εκβιασμού από Ρωσίδα γυναίκα, η οποία είχε φτάσει την προηγούμενη εβδομάδα στο Φορ Σίζονς Χότελ. Στο ίδιο μήνυμα, ο Έπσταϊν ανέφερε ότι η κατάσταση ήταν «κακή για τις επιχειρήσεις για όλους τους εμπλεκόμενους» και ζητούσε «προτάσεις» για τη διαχείρισή της.

Ο Σεργκέι Μπελιάκοφ, απόφοιτος της Ακαδημίας της FSB, του εκπαιδευτικού ιδρύματος της Μόσχας για την κατάρτιση στελεχών πληροφοριών, απάντησε ότι χρειαζόταν λίγο χρόνο για να «συλλέξει πληροφορίες για εκείνη» και ότι την επόμενη ημέρα θα συναντούσε έναν άνδρα που γνώριζε τη συγκεκριμένη γυναίκα.

Μόνο ενδείξεις

Οι παραπάνω περιπτώσεις, εξακολουθούν να προκαλούν ερωτήματα και να τροφοδοτούν συζητήσεις γύρω από τον πραγματικό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων που εξετάστηκαν. Παρότι έχουν καταγραφεί επιμέρους στοιχεία που δημιουργούν ισχυρούς υπαινιγμούς, δεν έχει αναδειχτεί μέχρι στιγμής ένα αδιαμφισβήτητο αποδεικτικό πλαίσιο που να τεκμηριώνει την ύπαρξη ενός οργανωμένου μηχανισμού εκβιασμού.

Η συνολική εικόνα αποτελεί ένα «ψηφιδωτό ενδείξεων», αλλά χωρίς αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία ενός οργανωμένου συστήματος εκβιασμού. Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο τρόπος με τον οποίο είχαν διαρθρωθεί οι δραστηριότητες, με σχολαστική τήρηση αρχείων, παρουσία πανίσχυρων καλεσμένων και τη χρήση ιδιωτικού νησιού, αφήνει να εννοηθεί πως ενδεχομένως επιδιωκόταν η δημιουργία μόχλευσης και συνθηκών εκβιασμού.