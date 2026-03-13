Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στην Κρήτη, καθώς δύο αδελφές, 22 και 26 ετών, νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση λόγω μηνιγγίτιδας. Η εξέλιξη της υγείας τους προκαλεί έντονη ανησυχία, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τις σταθεροποιήσουν.

Το χρονικό της περιπέτειας

Η 22χρονη αδελφή παρουσίασε υψηλό πυρετό και αδιαθεσία. Αν και αρχικά επέστρεψε στο σπίτι της, η υγεία της χειροτέρεψε ξαφνικά και έχασε τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου διασωληνώθηκε. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε πως οι γιατροί προσπάθησαν να την αποσωληνώσουν και είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι.



Η 26χρονη αδελφή της τώρα, ενώ αρχικά είχε μόνο δέκατα και οι εξετάσεις της δεν έδειχναν κάτι ανησυχητικό, η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία. Ο μηνιγγιτιδόκοκκος προκάλεσε εγκεφαλίτιδα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων. Η κατάστασή της κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά το περιστατικό, ενώ οι γιατροί επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση των σοβαρών επιπλοκών που προκάλεσε η λοίμωξη στις δύο κοπέλες.