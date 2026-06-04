Τη δική του εκδοχή για το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στο κέντρο της Ναυπάκτου έδωσε ο 75χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που βγήκε εκτός πορείας, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δίκυκλα και σταθμευμένα οχήματα.

Μιλώντας στο «Live News», ο ηλικιωμένος άνδρας υποστήριξε ότι το αυτοκίνητο παρουσίασε ξαφνικά μηχανική βλάβη, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Όπως περιέγραψε, κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα όταν, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, το γκάζι «κόλλησε» απροσδόκητα. «Οδηγούσα κανονικά και ξαφνικά το αυτοκίνητο έφυγε. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη. Όλα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα. Δεν πρόλαβα να πατήσω φρένο. Ήταν τόσο ξαφνικό που δεν είχα χρόνο να αντιδράσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι κινείτο με περίπου 30 έως 40 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ επέλεξε να μην πραγματοποιήσει απότομο ελιγμό, προκειμένου να αποφύγει πιθανή σύγκρουση με άλλα διερχόμενα οχήματα.

«Άφησα το αυτοκίνητο να κινηθεί προς τα εκεί που πήγαινε. Δεν έστριψα το τιμόνι για να μην προκαλέσω μεγαλύτερο ατύχημα», είπε.

Ο 75χρονος εμφανίστηκε ιδιαίτερα αναστατωμένος από το περιστατικό, τονίζοντας ότι οδηγεί εδώ και δεκαετίες χωρίς να έχει εμπλακεί ποτέ σε τροχαίο ατύχημα. «Δεν έχω τρακάρει ποτέ στη ζωή μου. Οδηγώ πολύ προσεκτικά. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Με φύλαξε ο Θεός να μη σκοτώσω άνθρωπο», ανέφερε.

Σύμφωνα με τα όσα είπε, είχε μεταβεί σε κοντινή περιοχή και επέστρεφε στο σπίτι του όταν συνέβη το ατύχημα.