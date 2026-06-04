Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή του σοβαρού τροχαίου ατυχήματος στο κέντρο της Ναυπάκτου, όταν ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και εισέβαλε σε πεζοδρόμιο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πολυσύχναστο σημείο της πόλης, με το όχημα να κινείται ανεξέλεγκτα, να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και στη συνέχεια να παρασύρει τραπεζοκαθίσματα, έξι σταθμευμένα δίκυκλα και δύο αυτοκίνητα, πριν τελικά ακινητοποιηθεί.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν το αυτοκίνητο φτάσει στο σημείο, η μητέρα αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και κατάφερε να απομακρύνει εγκαίρως το παιδί της, αποτρέποντας ένα πιθανό δυστύχημα.

Η γυναίκα βρισκόταν κοντά σε παρακείμενο κατάστημα όταν άκουσε τον θόρυβο του οχήματος και είδε το αυτοκίνητο να κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα προς το μέρος της.

Όπως περιέγραψε, άρπαξε αμέσως το παιδί της και το απομάκρυνε από το σημείο, ενώ το όχημα συνέχισε την ανεξέλεγκτη πορεία του προκαλώντας μεγάλες καταστροφές.

Μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News», η μητέρα περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε.

«Άκουσα τον θόρυβο του αυτοκινήτου και όταν σήκωσα το βλέμμα μου το είδα να έρχεται καταπάνω μας. Πήρα αμέσως το παιδί μου και το απομάκρυνα. Ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα και παρέσυρε ό,τι βρήκε μπροστά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι καλά. Δεν έχει κάτι, εκτός από τα χτυπήματα που έχει από εμένα που την πέταξα. Έχω χτυπήσει στα πόδια μου. Έχω μελανιές, έχω κάτι σκισίματα από τις λαμαρίνες. Ήτανε με πολλά χιλιόμετρα. Όσο πήγαινε προφανώς το γκάζι. Με την ταχύτητα που ήτανε. Το είχε πατήσει».

Σύμφωνα με την ίδια, το παιδί της είναι καλά στην υγεία του, έχοντας υποστεί μόνο ελαφρά χτυπήματα κατά την προσπάθεια απομάκρυνσής του, ενώ η ίδια τραυματίστηκε ελαφρά στα πόδια και υπέστη εκδορές από θραύσματα και λαμαρίνες.

Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που αρκετά δίκυκλα εκτοξεύτηκαν στο οδόστρωμα, ενώ σημαντικές ζημιές υπέστησαν τα σταθμευμένα οχήματα που βρέθηκαν στην πορεία του αυτοκινήτου.