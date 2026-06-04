Μία τραγωδία αποφεύχθηκε χθες στη Ναύπακτο, όπου μία μητέρα άρπαξε το παιδί της κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και σώθηκαν και οι δύο από την τρελή πορεία ενός Ι.Χ. που ερχόταν καταπάνω τους.

Για το τροχαίο εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επισημαίνοντας ότι αφαιρέθηκε από τον οδηγό του Ι.Χ. η άδεια ικανότητας οδήγησης μετά το τροχαίο ατύχημα με διαδοχικές προσκρούσεις και σύγκρουση σε οχήματα και καταστήματα στη Ναύπακτο.

Ειδικότερα, από το Τμήμα Τροχαίας Ναυπακτίας αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης του οδηγού, η οποία θα αποσταλεί στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, προκειμένου να επανεξεταστεί για την ικανότητα οδήγησης, μετά το τροχαίο ατύχημα, που συνέβη χθες (03-06-2026), το πρωί στη Ναύπακτο.

Ειδικότερα, ο οδηγός, οδηγώντας το αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του, παραβίασε ρυθμιστική πινακίδα απαγόρευσης εισόδου και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και, κινούμενος αντίθετα σε μονόδρομο, προσέκρουσε – συγκρούστηκε διαδοχικά σε:

τρία σταθμευμένα δίκυκλα,

δύο σταθμευμένα επιβατηγά αυτοκίνητα,

ένα ακόμη επιβατηγό όχημα το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και

σε τραπεζοκαθίσματα και λοιπό εξοπλισμό δύο εμπορικών επιχειρήσεων.

Η πορεία του οχήματος τερματίστηκε όταν προσέκρουσε στις προσόψεις των δύο καταστημάτων, ενώ από τις αλλεπάλληλες προσκρούσεις και τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε όλα τα εμπλεκόμενα οχήματα και στις υποδομές των καταστημάτων, χωρίς να αναφερθεί μέχρι στιγμής κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ο οδηγός κατείχε ισχύουσα άδεια ικανότητας οδήγησης και διενήργησαν έλεγχο ανίχνευσης οινοπνεύματος, τόσο στον οδηγό που εξετράπη της πορείας του, όσο και στον οδηγό του άλλου κινούμενου εμπλεκόμενου οχήματος, με αρνητικό αποτέλεσμα και για τους δύο.

Στον υπαίτιο οδηγό βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις για παραβίαση σήμανσης απαγόρευσης εισόδου, κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης, για να εξεταστεί ως προς τη σωματική και διανοητική ικανότητα οδήγησης.

Η προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήματος διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ναυπακτίας.