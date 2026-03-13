Τα προβλήματα στον αθλητισμό δεν έχουν σταματημό, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με «θύμα» αυτή τη φορά την Formula 1.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού τις επόμενες ώρες η διοργανώτρια αρχή αναμένεται να ανακοινώσει την οριστική της απόφαση και τη ματαίωση του 4ου και 5ου αγώνα της φετινής σεζόν που ήταν προγραμματισμένοι στις 12 και 19 Απριλίου σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία.

Υπήρξαν σκέψεις να αντικατασταθούν με δύο άλλα Grand Prix, ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται πως θα συμβεί, καθώς είναι λίγος ο χρόνος για τις προετοιμασίες των ομάδων, αλλά και των χωρών που ήταν να φιλοξενήσουν τους αγώνες.

Έτσι, το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 θα γίνει με 22 αγώνες και όχι με 24 όπως ήταν προγραμματισμένο, ενώ αλλαγές μπορεί να υπάρξουν και στο καλεντάρι με τις ημερομηνίες.