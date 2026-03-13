Ο Βαγγέλης Γιαννακούρας είναι το πρόσωπο που παίρνει την έδρα του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, που είδε την πόρτα της εξόδου από την Κ.Ο. μετά από απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη. Μόνο που το ΠΑΣΟΚ τον είχε διαγράψει από το κόμμα το 2023.

Πιο αναλυτικά, το 2023 ο κ. Γιαννακούρας δεν στήριζε τον επίσημο υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κουτσούλη, αλλά την παράταξη του Πέτρου Τατούλη.

Τότε, προκλήθηκαν αντιδράσεις με αποτέλεσμα να παραιτηθεί από την τοπική παράταξη που στήριξε και εντάχθηκε στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ για τις εθνικές εκλογές του Μαΐου.

Την έδρα τελικά την κατέλαβε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, με τον Βαγγέλη Γιαννακούρα στη συνέχεια να στηρίζει ξανά τον Τατούλη.

Έτσι, το ΠΑΣΟΚ τον διέγραψε, με τον ίδιο όμως σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το 2024 κι έπειτα, να στηρίζει το ΠΑΣΟΚ, όπως και τον Νίκο Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ το 2023 με την οποία διέγραφε τον Βαγγέλη Γιαννακούρα:

«Το Κίνημά μας συγκρότησε τα ψηφοδέλτιά του για τις εθνικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου επί τη βάσει των αρχών της 3ης του Σεπτέμβρη, και με όραμα ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Ειδικά στο Νομό Αρκαδίας, μεταξύ των υποψηφίων συμπεριελήφθη και ο κ. Γιαννακούρας, ο οποίος μάλιστα σε δημόσια δήλωσή του που ανήρτησε και στην προσωπική του σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατόπιν της παραίτησής του από τη θέση του περιφερειακού συμβούλου με την παράταξη Τατούλη, δεσμεύτηκε ότι θα ακολουθήσει κάθε επιλογή του Προέδρου και της παράταξης σε κεντρικό ή αυτοδιοικητικό επίπεδο.

Τη δέσμευσή του, μάλιστα, αυτή επανέλαβε ρητά και κατά την πρόσφατη διευρυμένη συνεδρίαση στελεχών μας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Παρ’ όλα αυτά, ο κ. Γιαννακούρας πριν λίγες ημέρες ανακοίνωσε την εκ νέου υποψηφιότητά του με την παράταξη Τατούλη για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ‘’ξεχνώντας’’ προφανώς τις δεσμεύσεις του έναντι του κόμματος.

Είναι προφανές ότι οι πρακτικές αυτές υπηρετούν προσωπικές επιλογές, δεν έχουν καμία θέση στο Κίνημά μας, είναι αντιδεοντολογικές και δε συνάδουν με την ιδιότητα του μέλους μας.

Για τους λόγους αυτούς, η ΕΔΕΚΑΠ, κατόπιν της σημερινής της συνεδρίασης, αποφασίζει τη διαγραφή του Βαγγέλη Γιαννακούρα από μέλος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, επισημαίνοντας ότι πρακτικές και συμπεριφορές που πλήττουν τη σφαίρα των ηθικών και αξιακών κανόνων μας δεν εκφράζουν το Κίνημά μας, δε γίνονται αποδεκτές και είναι καταδικαστέες».