Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος γνωστοποίησε ότι αποφάσισε να παραιτηθεί από βουλευτής και να επιστρέψει την έδρα στο κόμμα, λίγες ώρες μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ κατόπιν απόφασης του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη.

H επιστολή στον Νίκο Ανδρουλάκη:

«Κύριε Πρόεδρε,

Μετά τη χθεσινή απόφασή σας, θεώρησα απαραίτητο να ενημερώσω πρώτα εσάς και την ΚΟ για την απόφασή μου να παραδώσω την έδρα μου, στο κόμμα με το οποίο εκλέγομαι από το 2009 στην Αρκαδία και αμέσως μετά να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Βουλής. Είναι βαθιά μου πεποίθηση, όπως άλλωστε γνωρίζετε καλά, ότι οι βουλευτές υπηρετούν τον λαό και την παράταξη με την οποία εξελέγησαν.

Σε όλη μου τη θητεία, είχα τις θέσεις μου και απόψεις μου, αλλά συντασσόμουν πάντα με την πλειοψηφία του κόμματός μου.

Πιστεύω ότι τα κόμματα είναι πυλώνες της δημοκρατίας και αυτό εξαρτάται από τις πράξεις μας, την αξιοπιστία μας και τη συνέπεια λόγων και πράξεων.

Θα ζητήσω από τον Πρόεδρο της Βουλής να κάνω την τελευταία μου ομιλία την ημέρα εκλογής του νέου αντιπροέδρου εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο και θα ψηφίσω.

Καλή δύναμη στο έργο σας».

«Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας», είχε δηλώσει χθες ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος για την απόφαση Ανδρουλάκη να τον διαγράψει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

«Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί», πρόσθεσε.

Η διαγραφή από το ΠΑΣΟΚ ήρθε μετά από μία συνέντευξη που έδωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Open για τις εξελίξεις στο κόμμα, όπου άφησε αιχμές για τη δημοσκοπική καθήλωση του κόμματος.

«Η νέα ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, που αναδείχθηκε από τις προηγούμενες εκλογές, πρέπει να επαναξιολογήσει την κατάσταση, μαζί με τον πρόεδρο, για να δούμε τι φταίει και είμαστε 15 μονάδες πίσω», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας μεταξύ άλλων:

«Το ερώτημα και το ζήτημα που θέτω είναι το εξής: εάν έχουμε φοβερό πρόγραμμα, εάν έχουμε φοβερά στελέχη, εάν έχουμε τη χειρότερη Κυβέρνηση και είμαστε 17 μονάδες πίσω, τότε πρέπει να δούμε πώς θα αλλάξουμε την κατάσταση. Η συζήτηση σήμερα είναι πώς θα βρούμε απαντήσεις για να μπορέσει να υπάρξει λύση και νέα δυναμική για να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ. Με βάση τις δημοσκοπήσεις και με το κλίμα που υπάρχει φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για εμάς και δεν το λέω μόνο εγώ αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος πριν από δεκαπέντε ημέρες είπε ότι πράγματι έχουμε μια υποχώρηση των δυνάμεών μας. Άρα είναι κατανοητό από όλους ότι τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά στο ΠΑΣΟΚ».