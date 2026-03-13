Ο νέος πρόεδρος της Χιλής, ο ακροδεξιός Χοσέ Αντόνιο Καστ, γνωστοποίησε χθες Πέμπτη ότι σκοπεύει να χορηγήσει χάρη σε αστυνομικούς και στρατιωτικούς που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα κατά τη διάρκεια της καταστολής των μαζικών διαδηλώσεων το 2019, κατά τις οποίες 30 άτομα είχαν χάσει τη ζωή τους.

«Η εξουσία να απονέμεται χάρη είναι προνόμιο του προέδρου της δημοκρατίας» και «θα το χρησιμοποιήσω (…) Θα μελετήσουμε κάθε υπόθεση», είπε ο αρχηγός του κράτους ερωτηθείς σχετικά με ενδεχόμενες αποφυλακίσεις μελών των δυνάμεων ασφαλείας που καταδικάστηκαν από τα δικαστήρια κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξής του.