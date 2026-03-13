Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας έδωσε χθες το βράδυ εντολή στους δημόσιους υπαλλήλους που δεν είναι απολύτως απαραίτητοι να εγκαταλείψουν άμεσα το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λόγω της «επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας» στη Μέση Ανατολή, καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται για 14η ημέρα.

Αντίθετα, όσα μέλη του προσωπικού κρίνονται απόλυτα απαραίτητα «θα παραμείνουν επιτόπου για να υποστηρίξουν τους Αυστραλούς που το χρειάζονται», σημείωσε η υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ μέσω X, παροτρύνοντας ταυτόχρονα όλους τους συμπατριώτες της στην περιοχή να «φύγουν από τη Μέση Ανατολή εάν μπορούν και είναι ασφαλές να το κάνουν».

Σύμφωνα με την Καμπέρα, ως αυτό το στάδιο κάπου 2.600 Αυστραλοί, από το σύνολο των 115.000 υπηκόων της χώρας που βρίσκονται επί του παρόντος στη Μέση Ανατολή, έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους.