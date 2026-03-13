Ο Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι ένας Γάλλος στρατιώτης έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση στην περιοχή του Ερμπίλ στο Ιράκ.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μακρόν χαρακτήρισε την επίθεση, που τραυμάτισε και αρκετούς ακόμη στρατιώτες, «απαράδεκτη» και εξέφρασε «στοργή και αλληλεγγύη» προς την οικογένεια και τους συναδέλφους του στρατιώτη.

#SONDAKİKA | İran'ın, Irak'taki Erbil kentinde Fransız askeri üssüne düzenlediği saldırıya ait görüntüler.

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Ο Επικεφαλής Υπαξιωματικός Αρνό Φριόν του 7ου Τάγματος Chasseurs Alpins από το Βαρσές έπεσε για τη Γαλλία κατά την επίθεση στην περιοχή του Ερμπίλ στο Ιράκ. Στην οικογένειά του, στους συντρόφους του στα όπλα, θέλω να εκφράσω όλη τη στοργή και την αλληλεγγύη του Έθνους. Πολλοί από τους στρατιώτες μας έχουν τραυματιστεί. Η Γαλλία στέκεται στο πλευρό τους και των αγαπημένων τους. Αυτή η επίθεση εναντίον των δυνάμεών μας, που εμπλέκονται στον αγώνα κατά του Νταές από το 2015, είναι απαράδεκτη. Η παρουσία τους στο Ιράκ εντάσσεται στο αυστηρό πλαίσιο της μάχης κατά της τρομοκρατίας. Ο πόλεμος στο Ιράν δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις».

L’adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak.



À sa famille, à ses frères d’armes, je veux dire toute l’affection et la solidarité de la Nation.



Plusieurs de nos militaires… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2026

Νωρίτερα, ο γαλλικός στρατός είχε επιβεβαιώσει ότι έξι Γάλλοι στρατιώτες τραυματίστηκαν σε επίθεση με drone σε στρατιωτική βάση στο βόρειο Ιράκ.

Iraqi resistance struck a French military base in Erbil, reportedly injuring six French soldiers

Η πρώτη απώλεια της Γαλλίας καταγράφεται καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που πυροδοτήθηκε με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν την 28η Φεβρουαρίου κι έχει εξαπλωθεί σε πολλές χώρες της περιοχής, συνεχίζεται για 14η ημέρα.

Σύμφωνα με το γαλλικό γενικό επιτελείο, οι στρατιωτικοί εκπαίδευαν «ιρακινούς εταίρους» τους που συμμετέχουν «στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας». Δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με τις αρχές στην Αρμπίλ, οι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν όταν έγινε επιδρομή δυο drones σε βάση στη Μάλα Κάρα, περίπου σαράντα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης.

Στο πλαίσιο του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ, στρατιωτικοί από διάφορες χώρες, ανάμεσά τους από την Ιταλία και τη Γαλλία, εκπαιδεύουν στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν του Ιράκ μέλη των κουρδικών δυνάμεων ασφαλείας.

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το ιρακινό Κουρδιστάν και η Αρμπίλ έχουν υποστεί επανειλημμένα επιθέσεις, αποδοθείσες στις περισσότερες περιπτώσεις σε ιρακινές οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν. Οι περισσότερες έχουν αποκρουστεί από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Το Παρίσι έστειλε προς αυτό ισχυρή αεροναυτική δύναμη, συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου Charles De Gaulle, στην ανατολική Μεσόγειο. Έχουν αναπτυχθεί επίσης συνολικά οκτώ φρεγάτες και δυο ελικοπτεροφόρα πλοία σε αχανή θαλάσσια περιοχή, που συμπεριλαμβάνει την Ερυθρά Θάλασσα και το στενό του Oρμούζ στον Κόλπο.