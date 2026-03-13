Χιλιάδες πολίτες που εισέπραξαν αναδρομικά ποσά καλούνται να τα δηλώσουν σωστά στην εφορία, ακολουθώντας συγκεκριμένες διαδικασίες που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία. Τα ποσά αυτά μπορεί να αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα ανεργίας, αγροτικές επιδοτήσεις ή άλλες αποδοχές που καταβλήθηκαν καθυστερημένα, αλλά αντιστοιχούν σε προηγούμενα έτη.

Βασικός κανόνας είναι ότι τα αναδρομικά δεν φορολογούνται στο έτος που καταβλήθηκαν, αλλά στο φορολογικό έτος στο οποίο αφορούν. Με άλλα λόγια, ο χρόνος φορολόγησης συνδέεται με το πότε δημιουργήθηκε το δικαίωμα είσπραξης των χρημάτων και όχι με την ημερομηνία που αυτά καταβλήθηκαν στον δικαιούχο.

Δίνεται στους φορολογούμενους η δυνατότητα να δηλώσουν τα ποσά χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση

Για τον λόγο αυτό οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη στα οποία ανάγονται τα συγκεκριμένα εισοδήματα. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει τη σωστή καταγραφή των ποσών στο αντίστοιχο φορολογικό έτος και τον υπολογισμό του φόρου που αναλογεί.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της φορολογικής διοίκησης, εφόσον οι σχετικές τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος κατά το οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, δεν επιβάλλονται πρόστιμα ή προσαυξήσεις. Έτσι δίνεται στους φορολογούμενους η δυνατότητα να δηλώσουν τα ποσά χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Τα τελευταία χρόνια η διαδικασία έχει μεταφερθεί σε μεγάλο βαθμό στο διαδίκτυο. Για αναδρομικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2015 και μετά, οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της φορολογικής διοίκησης στη ψηφιακή πύλη myAADE. Μέσα από την εφαρμογή αυτή, ο φορολογούμενος επιλέγει το φορολογικό έτος στο οποίο αντιστοιχούν τα ποσά και υποβάλλει την αντίστοιχη τροποποιητική δήλωση.

Αντίθετα, για αναδρομικά που αφορούν παλαιότερες περιόδους – δηλαδή πριν από το φορολογικό έτος 2015 – η διαδικασία γίνεται μέσω της αρμόδιας ΔΟΥ, είτε με κατάθεση είτε με αποστολή της δήλωσης με τους τρόπους που προβλέπονται από τη φορολογική διοίκηση.

Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν και για αγροτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις που καταβάλλονται αναδρομικά, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που προκύπτουν μετά από ένσταση ή δικαστική απόφαση. Αν ο δικαιούχος επιλέξει να φορολογηθούν στο έτος στο οποίο αφορούν, οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά για τα φορολογικά έτη από το 2020 και μετά, ενώ για προηγούμενα έτη η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών.

Το νέο εκκαθαριστικό σημείωμα στο οποίο αποτυπώνεται ο φόρος που προκύπτει για τα αναδρομικά εισοδήματα

Με την ολοκλήρωση της υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα, στο οποίο αποτυπώνεται ο φόρος που προκύπτει για τα αναδρομικά εισοδήματα. Το ποσό του φόρου θα πρέπει να εξοφληθεί εφάπαξ έως τις 31 Ιανουαρίου 2026. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα ένταξης στην πάγια ρύθμιση της ΑΑΔΕ, ώστε η οφειλή να αποπληρωθεί σε έως και 48 μηνιαίες δόσεις.

Παράλληλα, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων προκειμένου να εντοπίσει περιπτώσεις πολιτών που έλαβαν αναδρομικά ποσά αλλά δεν τα δήλωσαν. Οι έλεγχοι βασίζονται κυρίως στα δεδομένα που αποστέλλουν εργοδότες, ασφαλιστικοί οργανισμοί και άλλοι φορείς μέσω των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών και συντάξεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στους προσυμπληρωμένους κωδικούς που εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις, καθώς οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν αν τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί από τους φορείς είναι σωστά και αντιστοιχούν στα ποσά που έχουν λάβει.

Σημαντικό είναι επίσης να τεκμηριώνεται το έτος στο οποίο ανάγονται τα αναδρομικά. Αυτό μπορεί να προκύπτει από τις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων που λαμβάνει ο δικαιούχος, αλλά και από άλλα αποδεικτικά στοιχεία, όπως δικαστικές αποφάσεις, παλαιότερες βεβαιώσεις ή πιστοποιήσεις από λογιστή – φοροτεχνικό που βασίζονται σε στοιχεία ασφαλιστικών δηλώσεων.

Καθώς οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ γίνονται ολοένα πιο εντατικοί, η έγκαιρη και σωστή δήλωση των αναδρομικών εισοδημάτων θεωρείται απαραίτητη για την αποφυγή φορολογικών προβλημάτων και επιβαρύνσεων στο μέλλον.