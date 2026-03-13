Ιδιαιτέρως σοβαρές ζημιές είναι οι ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν από τον σεισμό μεγέθους 4,8 Ρίχτερ της Κλίμακας που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 12/3 με επίκεντρο την περιοχή της Στεφανιάδας στην Αργιθέα. Η Μονή Παναγίας Σπηλιάς, που στέκει πάνω από τη λίμνη, λαβώθηκε για άλλη μια φορά.

Όπως αποδεικνύουν φωτογραφίες και βίντεο του trikalavoice.gr τις σοβαρότερες ζημιές υπέστη το καθολικό της Μονής, το οποίο σε αρκετά σημεία έχει πλέον ρωγμές.

Επίσης σοβάδες έπεσαν πάνω στην Αγία Τράπεζα, αλλά και στα στασίδια του ναού.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ είναι η πολλοστή φορά που λαβώνεται το μοναστήρι τα τελευταία χρόνια, ενώ το καθολικό παρέμενε κλειστό για μια πενταετία λόγω παλαιότερου σεισμού. Όπως αναφέρει ο ηγούμενος της Μονής, Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μητρόπουλος, ]υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη αποκατάστασης του καθολικού, ύψους 1,5 εκ. € περίπου από το 2013 ακόμη, η οποία θα μπορούσε να αναπροσαρμοστεί και να εφαρμοστεί».

Η Ιερά Μονή Παναγίας Σπηλιάς (ή Μονή Σπηλιάς), επίσημα γνωστή ως Ιερά Σταυροπηγιακή Κοινοβιακή Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπηλιάς, αποτελεί ένα από τα πιο ιστορικά και φημισμένα προσκυνήματα της Θεσσαλίας, ιδιαίτερα στα Άγραφα της Πίνδου.

Η Μονή βρίσκεται στην περιοχή της Αργιθέας (πρώην δήμος), στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, κοντά στο χωριό Κουμπουριανά. Είναι χτισμένη σε υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων, στις νοτιοδυτικές πλαγιές του όρους Μάραθος, πάνω σε βράχο, με θέα που θυμίζει αετοφωλιά. Απέχει περίπου 23 χλμ. νοτιοδυτικά από το Ανθηρό και γύρω στα 70 χλμ. δυτικά-νοτιοδυτικά από την Καρδίτσα.

Η ιστορίας της Μονής

Η παράδοση τοποθετεί την ίδρυση της μονής πολύ παλιά, ακόμα και στο 1064 μ.Χ., από δύο μοναχούς, τον Αθανάσιο και τον Παρθένιο, που βρήκαν θαυματουργικά την εικόνα της Παναγίας σε σπηλιά κάτω από τον βράχο. Το όνομα «Σπηλιάς» προέρχεται ακριβώς από αυτή τη σπηλιά, όπου εντοπίστηκε η εικόνα.

Ο παλαιότερος ναός (μικρότερος) είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου και χρονολογείται από τον 11ο αιώνα (με τοιχογραφίες του 17ου αιώνα). Το κυρίως καθολικό (μεγαλύτερος ναός) χτίστηκε το 1736 ως τρίκλιτη βασιλική με τρούλο, αφιερωμένο στη Ζωοδόχο Πηγή. Το εντυπωσιακό ξυλόγλυπτο τέμπλο φιλοτεχνήθηκε το 1779 από τους αδελφούς Γεώργιο και Ιωάννη. Κατά την Τουρκοκρατία, η μονή είχε στρατηγική σημασία: ο Γεώργιος Καραϊσκάκης πραγματοποιούσε εκεί συσκέψεις και συμβούλια κατά την Επανάσταση του 1821. Το 1867 λειτούργησε ως έδρα επαναστατικής κυβέρνησης. Από το 1967 χαρακτηρίζεται ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Σπηλαιώτισσας (που αποδίδεται στον Ευαγγελιστή Λουκά σύμφωνα με την παράδοση) προσελκύει πλήθος προσκυνητών.