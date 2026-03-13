Την αναστολή όλων των μαθητικών δρομολογίων από τις 12 Μαρτίου 2026 και μέχρι νεωτέρας, ανακοίνωση η διοίκηση των ΚΤΕΛ του νομού Καρδίτσας, προκαλώντας αναστάτωση σε γονείς και μαθητές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η απόφαση ελήφθη ως μέτρο έσχατης ανάγκης, εξαιτίας της παρατεταμένης οικονομικής ασυνέπειας από την πλευρά της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Όπως επισημαίνεται, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και τις εκκλήσεις για την τακτοποίηση των οφειλών που αφορούν στη μεταφορά μαθητών, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση ούτε σαφές χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής.

Η μητέρα δύο μαθητών, κ. Μαρία Λαμπράκη μίλησε στο Mega. «Την Τετάρτη είχαμε ενημέρωση ότι την Πέμπτη θα σταματήσουν τα λεωφορεία. Μέχρι την Τετάρτη υπήρχαν λεωφορεία. Ναι, ξαφνικά Τετάρτη για Πέμπτη. Είναι λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Δεν γνωρίζω τον λόγο. Όσοι έχουν μιλήσει, ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον, η Περιφέρεια στο ΚΤΕΛ, το ΚΤΕΛ στην Περιφέρεια. Είναι στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας αυτό. Η απόσταση από το σχολείο είναι περί τα 5 χιλιόμετρα. Επικεντρώνομαι στο πρόβλημα και ζητάμε λύση», είπε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, η απάντηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το ζήτημα ήταν ότι ο διαγωνισμός κατέστη άγονος.

«Στο δημοτικό έρχονται γύρω στα 12 παιδιά με λεωφορείο με τα κινητά για το δημοτικό. Αλλά εννοείται υπάρχει θέμα και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Χθες τα παιδιά ακόμη πιο πολλά. Τα παιδιά έρχονται και από άλλα χωριά, είναι και αδέρφια κάποια τα παιδάκια. Χθες όποιος μπόρεσε το έφερε με αυτοκίνητο. Όποιος δεν είχε αυτοκίνητο ζήτησε τη βοήθεια από κάποιον άλλον. Κάποιοι γονείς δεν έχουν αυτοκίνητο, κάποιοι δουλεύουν. Τα φέρνουν σε παππούδες, δεν είναι και αυτό λύση», συνέχισε η κ. Λαμπράκη.

Ο Κωνσταντίνος Βησσαρίου, πρόεδρος κοινότητας Φύλλου, μίλησε επίσης στο Mega για το ίδιο ζήτημα. «Εχθές ενημερώθηκα από τους γονείς και τον διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Φύλλου ότι έχουν σταματήσει τα δρομολόγια μεταφοράς των μαθητών από τα χωριά τους στις σχολικές μονάδες που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο Φύλλου, Γενικό Λύκειο και Γυμνάσιο Ιτέας και Επαγγελματικό Λύκειο Παλαμά. Από 9 χωριά του δήμου Φύλλου τα μαζεύουν τα παιδιά. Ο αριθμός των παιδιών που μετακινούνται καθημερινά από τα χωριά του δήμου Φύλλου είναι γύρω στα 35 παιδιά. Δε μας έχουν πει κάτι ακόμα για το τι θα γίνει», σημείωσε.