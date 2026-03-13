Η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει στο κόκκινο, καθώς οι επιθέσεις με drones και πυραύλους επεκτείνονται σε περισσότερες χώρες του Κόλπου. Νέα περιστατικά σημειώθηκαν στο Ομάν, στη Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ συνεχίζονται οι επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν ως αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο βόρειο Ομάν έπειτα από πτώση drone, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης του σουλτανάτου. Το περιστατικό σημειώθηκε στο κυβερνείο Σόχαρ και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο αλλοδαπών εργαζομένων αλλά και τον τραυματισμό αρκετών ακόμα ατόμων.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν, επικαλούμενο πηγή από τις δυνάμεις ασφαλείας, «Δύο drones συνετρίβησαν στο κυβερνείο Σόχαρ. Ένα από αυτά έπεσε στη βιομηχανική ζώνη αλ Αουάχι προκαλώντας τον θάνατο δύο αλλοδαπών εργαζόμενων και τον τραυματισμό πολλών άλλων ανθρώπων. Το δεύτερο συνετρίβη σε ανοικτό χώρο χωρίς να προκαλέσει θύματα».

Την ίδια στιγμή, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν drone που κατευθυνόταν προς ευαίσθητο στόχο στην πρωτεύουσα. Το υπουργείο Άμυνας της χώρας έκανε λόγο για «εχθρικό drone», το οποίο είχε πορεία προς τη διπλωματική συνοικία του Ριάντ.

Παράλληλα, οι σαουδαραβικές αρχές ανέφεραν ότι καταστράφηκαν ακόμα πέντε drones στις περιοχές Ρουμπ αλ Χάλι και αλ Χαρζ. Στην τελευταία βρίσκεται η αεροπορική βάση πρίγκιπας Σουλτάν, όπου σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιωτικοί.

Επεισόδιο σημειώθηκε και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στο κέντρο του Ντουμπάι, κτίριο υπέστη ζημιές όταν συντρίμμια από αναχαιτισμένο βλήμα έπεσαν στην πρόσοψή του, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ, οι Αρχές της πόλης ανέφεραν ότι «Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι τα συντρίμμια που προήλθαν από επιτυχημένα αναχαίτιση προκάλεσαν ένα ήσσονος σημασίας περιστατικό στην πρόσοψη κτιρίου στο κέντρο του Ντουμπάι», διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή θύματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αντιαεροπορική άμυνα των Εμιράτων έχει μέχρι στιγμής αναχαιτίσει περισσότερα από 1.500 ιρανικά drones και σχεδόν 300 πυραύλους από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.

Μόλις χθες, Πέμπτη, άλλο drone κατέπεσε κοντά στην οικονομική συνοικία του Ντουμπάι, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της περιοχής.

Το Ιράν έχει ήδη προειδοποιήσει ότι μπορεί να στοχοποιήσει οικονομικά κέντρα στον Κόλπο. Οι απειλές αυτές έχουν οδηγήσει ορισμένες εταιρείες να απομακρύνουν προσωπικό από την περιοχή, καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως και άλλες χώρες του Κόλπου, βρίσκονται αντιμέτωπα με συνεχή ιρανικά πλήγματα.

Μεταξύ των στόχων που έχουν δεχτεί επιθέσεις συγκαταλέγεται και το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Στο στόχαστρο έχουν βρεθεί επίσης το λιμάνι της πόλης, το τεχνητό νησί Παλμ Τζουμέιρα με τις πολυτελείς κατοικίες, αλλά και το εμβληματικό ξενοδοχείο Μπουρτζ αλ Άραμπ.

Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Σειρά ισχυρών εκρήξεων σε σύντομα διαστήματα συγκλόνισε σήμερα την Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP στο Ιράν.

Οι εκρήξεις αυτές, σπάνιας έντασης, που σημειώθηκαν γύρω στις 10:00 τοπική ώρα (περίπου 08:30 ώρα Ελλάδος) έκαναν να σειστούν τα διαμερίσματα δύο δημοσιογράφων του AFP που βρίσκονται σε απόσταση χιλιομέτρων μεταξύ τους στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της Τεχεράνης.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστοί οι στόχοι των πληγμάτων. Ένας δημοσιογράφος του AFP είδε δύο σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται στον ουρανό από το ανατολικό και το βόρειο τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας, παρά την περιορισμένη ορατότητα λόγω του βροχερού καιρού στην Τεχεράνη.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε παράλληλα σήμερα γύρω στις 09:00 ώρα Ελλάδος ότι εξαπέλυσε νέο κύμα εκτεταμένων πληγμάτων στην Τεχεράνη.

Οι ισραηλινές δυνάμεις «εξαπέλυσαν εκτεταμένο κύμα πληγμάτων με στόχο τις υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε όλη την Τεχεράνη», αναφέρεται σε σύντομο ανακοινωθέν των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Σειρήνες στη βάση Ιντσιρλίκ της Τουρκίας, που χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ

Σειρήνες ήχησαν στην αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ, που χρησιμοποιείται από το ΝΑΤΟ, στην επαρχία των Αδάνων, στη νοτιοανατολική Τουρκία, όπως μετέδωσε σήμερα το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

«Σειρήνες ακούσθηκαν σήμερα στην αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ στην Τουρκία», μετέδωσε το πρακτορείο στην αγγλική υπηρεσία του χωρίς να διευκρινίσει την ώρα του επεισοδίου ούτε να παράσχει άλλες λεπτομέρειες.

Αμερικανικά στρατεύματα σταθμεύουν στην τουρκική αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Another video showing what appears to be a ballistic missile, likely launched by Iran, in the sky tonight over NATO’s Incirlik Air Base, located near Adana, Turkey. pic.twitter.com/Tyb79Rg99Q — OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2026

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, σειρήνες ήχησαν γύρω στις 03:25 (τοπική ώρα, 02:25 ώρα Ελλάδας) και επί πέντε λεπτά στα Άδανα.

Ένα φλεγόμενο αντικείμενο φαίνεται να πέφτει από τον ουρανό σε βίντεο που ανήρτησαν χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χτυπήματα στον Λίβανο

Εντωμεταξύ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε αεροπορική επιδρομή σε γέφυρα στον νότιο Λίβανο, στην πρώτη, όπως φαίνεται, φορά κατά την τρέχουσα ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του λιβανικού σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ που το Ισραήλ αναγνωρίζει ότι στοχοθέτησε μη στρατιωτική υποδομή, όπως επισημαίνει το Reuters.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η γέφυρα Ζραρίγεχ στον ποταμό Λιτάνι, στοχοθετήθηκε επειδή ήταν βασικό σημείο διέλευσης που χρησιμοποιούσαν μαχητές της Χεζμπολάχ για να μετακινούνται ανάμεσα στον βόρειο και τον νότιο Λίβανο, χωρίς να παραθέσει στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό αυτόν, όπως επισημαίνει το Reuters.

Επίσης ανακοίνωσε ότι μαχητές της Χεζμπολάχ είχαν τοποθετήσει εκτοξευτές κοντά στη γέφυρα και διεξήγαν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ από την περιοχή αυτή.

Το πλήγμα στη γέφυρα ήταν απαραίτητο για να απομακρυνθεί απειλή για τους Ισραηλινούς αμάχους, σημείωσε ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του.

Παράλληλα νωρίτερα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου μετέδωσαν ότι ένα drone έπληξε σήμερα διαμέρισμα στην περιοχή Μπουρτζ Χαμούντ, στα βόρεια προάστια της Βηρυτού.

Σύμφωνα με το Reuters, είναι η πρώτη φορά που στοχοθετήθηκε η περιοχή αυτή.

Πόλεμος στο Ιράν – Ημέρα 14: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τελευταίες εξελίξεις

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται τη 14η ημέρα του πολέμου στο Ιράν, με τη σύγκρουση να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές ενέργειας, τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή. Οι εξελίξεις περιλαμβάνουν δηλώσεις ηγετών, στρατιωτικά περιστατικά και κινήσεις που αφορούν τη διακίνηση πετρελαίου, ενώ η ένταση εξακολουθεί να αυξάνεται σε πολλά μέτωπα.

Σε μια εξέλιξη που θεωρείται ενίσχυση για τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη στη θάλασσα, σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περίπου κατά 20% από την έναρξη της σύγκρουσης, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στις διεθνείς αγορές.

Την ίδια στιγμή, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε νέα απειλή προς το Ιράν, προειδοποιώντας ότι «θα δούμε τι θα συμβεί σήμερα», ενώ παράλληλα επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειώσει επιτυχίες στο πλαίσιο της σύγκρουσης.

Στο πεδίο των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ένα αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού καυσίμων χάθηκε πάνω από το Ιράκ, με φιλοϊρανική ένοπλη οργάνωση να αναλαμβάνει την ευθύνη για το περιστατικό.

Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε στο Sky News ότι το Αμερικανικό Ναυτικό θα συνοδεύει δεξαμενόπλοια πετρελαίου που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη εμπορική θαλάσσια οδό την οποία το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει μέσω επιθέσεων σε πλοία. Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι εξετάζει επιλογές για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Στο πολιτικό μέτωπο του Ιράν, ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας δεσμεύτηκε ότι θα διατηρηθεί ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ. Η δήλωση αυτή έγινε χθες, στο πρώτο του μήνυμα από την ανάληψη των καθηκόντων του πριν από τέσσερις ημέρες, το οποίο μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση και ενίσχυσε τις εικασίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δήλωσε επίσης ότι οι αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή «πρέπει να κλείσουν», προειδοποιώντας ότι διαφορετικά οι επιθέσεις θα συνεχιστούν.

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ επέκτεινε τις επιχειρήσεις του εναντίον της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, με αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν τη νύχτα την πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό.

Παράλληλα, καταγράφηκε και η πρώτη απώλεια Ευρωπαίου στρατιώτη στον πόλεμο. Ένας Γάλλος στρατιωτικός σκοτώθηκε σε επίθεση στο βόρειο Ιράκ, με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, να χαρακτηρίζει το περιστατικό «απαράδεκτο».