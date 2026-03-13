Τον δρόμο προς τη φυλακή πήρε το πρωί της Παρασκευής 13/3 η Ελένη Ζαρούλια, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που ακολούθησαν την καταδικαστική απόφαση στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Το ρολόι έδειχνε λίγο μετά τις 09:30, όταν η πρώην βουλετής και σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου εξήλθε από το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης, όπου και κρατείτο από χθες, Πέμπτη.

Η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου φεύγοντας από το Αστυνομικό Τμήμα οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος είναι αρμόδιος για την έκδοση του φυλακιστηρίου και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στις γυναικείες φυλακές Ελεώνα στη Θήβα.

Η στιγμή της εξόδου της από το Αστυνομικό Τμήμα της Πεύκης

Η άφιξη της στο Εφετείο Αθηνών

Βίντεο από τη στιγμή που παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης

Μετά την καταδικαστική απόφαση σε βάρος της η η Ελένη Ζαρούλια, πρώην βουλεύτης της Χρυσής Αυγής λίγο λεπτά πριν τις 10:30 το πρωί της Πέμπτης 12/3 παραδόθηκε στο ΑΤ της Πεύκης

Η Ελένη Ζαρούλια βγήκε με ΙΧ από την πλαϊνή είσοδο του σπιτιού της και συνοδευόμενη από την κόρη της μπήκε στο αστυνομικό τμήμα, χωρίς να κάνει κάποιο σχόλιο.

Ποιοι άλλοι οδηγούνται στη φυλακή εκτός από την Ελένη Ζαρούλια

Εκτός από την Ελένη Ζαρούλια, με απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων οδηγούνται στη φυλακή οι Γιώργος Δήμου, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος και Γεώργιος Σκάλκος.

Το δικαστήριο αποφάσισε παράλληλα, την αναστολή της έκτισης της ποινής για τους Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μιχάλη Αρβανίτης, Αριστόδημο Δασκαλάκη, Δημήτρη Κουκούτση, Στάθη Μπούκουρα, Αντώνη Γρέγο και Γιώργο Τσακανίκα με τον όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για 3 χρόνια.

Μετατροπή σε χρηματική ποινή προς 5 ευρώ ημερησίως αποφάσισε το δικαστήριο για τους Νίκο Μίχο, Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαρία και Κωνσταντίνο Χατζιδάκη.

Η εισαγγελέας της έδρας, εισηγήθηκε επίσης να γίνουν δεκτά τα αιτήματα που προέβαλαν μόνο οι Αλεξόπουλος, Αρβανίτης Ευγενικός, Μαρίας και Χατζηδάκης και να απορριφθούν των υπολοίπων για αναστολή ή μετατροπή των ποινών.