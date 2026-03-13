Ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα απέναντι στην Μπέτις στη φάση των «16» του Europa League και πλέον ταξιδεύει στη Σεβίλλη με αυξημένες ελπίδες για πρόκριση στα προημιτελικά.

Οι «πράσινοι» κατάφεραν να διαχειριστούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι στο ΟΑΚΑ. Στο πρώτο ημίχρονο δέχθηκαν έντονη πίεση από την ισπανική ομάδα, όμως ο Λαφόν βρέθηκε σε εξαιρετική βραδιά και κράτησε ανέπαφη την εστία του. Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα στο 59’, όταν ο Ανάς Ζαρουρί αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας τον Παναθηναϊκό με δέκα παίκτες.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, το «τριφύλλι» έδειξε χαρακτήρα. Η άμυνα λειτούργησε με πειθαρχία, η Μπέτις δεν κατάφερε να δημιουργήσει μεγάλες ευκαιρίες στο τελευταίο μισάωρο και στο φινάλε ήρθε η φάση που έκρινε την αναμέτρηση. Στο 86’ ο Σφιντέρσκι κέρδισε πέναλτι, με τον Ταμπόρδα να ευστοχεί δύο λεπτά αργότερα και να διαμορφώνει το τελικό 1-0.

Το αποτέλεσμα αυτό δίνει σημαντικό προβάδισμα στον Παναθηναϊκό ενόψει της ρεβάνς στο «Cartuja» την ερχόμενη Πέμπτη (19/3). Πριν από το πρώτο παιχνίδι, οι «πράσινοι» θεωρούνταν ξεκάθαρο αουτσάιντερ στο ζευγάρι, ωστόσο η νίκη στο ΟΑΚΑ άλλαξε τις ισορροπίες. Πλέον οι πιθανότητες πρόκρισης έχουν αυξηθεί αισθητά, με τον Παναθηναϊκό να συγκεντρώνει περίπου 43% για παρουσία στα προημιτελικά του Europa League, έναντι 57% της Μπέτις.