Επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έπληξαν νωρίς το πρωί σήμερα περιοχές της Τεχεράνης, με ιρανικά μέσα να μεταδίδουν ότι οι εκρήξεις ήταν τόσο ισχυρές που οι κάτοικοι ένιωσαν τα σπίτια τους να τρέμουν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για το εύρος των ζημιών ή για πιθανά θύματα, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars.

New wave of joint U.S.-Israeli strikes now reportedly underway in Iran. pic.twitter.com/y6oMMkXbk0 — OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2026

Νωρίτερα το Σώμα των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε το 44ο κύμα επιθέσεων κατά ισραηλινών και αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, σύμφωνα με το ημι-επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Iran has now launched 44 waves of strikes against Israel and their Gulf neighbors, according to Iranian state TV outlets. pic.twitter.com/uEQKO5gmcS — OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν με «πολλαπλούς πυραύλους» περιοχές στα «βόρεια των κατεχόμενων εδαφών», μεταξύ των οποίων οι ισραηλινές πόλεις Κιριάτ, Σμόνα, Χαντέρα και Χάιφα, καθώς και αμερικανικές βάσεις στην περιοχή και την Πέμπτη Στόλο των ΗΠΑ.

✍🏻🇺🇸🇮🇷🇮🇱Columns of smoke rise from the capital, Tehran, as a result of a US bombing.🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/syNMDhKaEz — Juan Carlos 🇮🇱 (@JuanCarlos23431) March 13, 2026

Ένα χωριό με το όνομα Ζαρζίρ, κοντά στη Ναζαρέτ, χτυπήθηκε σοβαρά από ιρανικό πύραυλο, και σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 33 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ αρκετά σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή καταστράφηκαν και οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες.