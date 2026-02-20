Νέες αποκαλύψεις προκύπτουν από τη δημοσιοποίηση email του Τζέφρι Έπσταϊν, στα οποία φαίνεται να εκδηλώνει ενδιαφέρον για φυτά με δυνητικά τοξικές και ψυχοδραστικές ιδιότητες, τα οποία έχουν συνδεθεί με την απώλεια της ελεύθερης βούλησης. Τα έγγραφα περιλαμβάνονται σε τεράστιο όγκο αρχείων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης στα τέλη Ιανουαρίου.

Σε email με ημερομηνία 3 Μαρτίου 2014, το οποίο εστάλη σε άτομο που αναφέρεται ως Αν Ροντρίγκεζ, ο Έπσταϊν έγραφε: «Ρώτησε τον Κρις για τα trumpet plants μου στο φυτώριο [SIC]», φράση που εκτιμάται ότι υποδηλώνει κατοχή ή ενδιαφέρον για φυτά Angel’s Trumpet. Τα φυτά αυτά είναι γνωστά και ως «Devil’s Breath» και περιέχουν σκοπολαμίνη, μια ισχυρή ψυχοδραστική ουσία με σοβαρές επιπτώσεις στο νευρικό σύστημα.

Η σκοπολαμίνη επηρεάζει το σύστημα μνήμης του εγκεφάλου, μπλοκάροντας βασικούς υποδοχείς στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Σε υψηλές δόσεις μπορεί να καταστήσει ένα άτομο σχεδόν κατατονικό. Σε άλλο email, με ημερομηνία 27 Ιανουαρίου 2015 και φερόμενο ως προωθημένο από φωτογράφο, μήνυμα προς τον Έπσταϊν έφερε ως θέμα: «Scopolamine: Powerful drug growing in the forests of Colombia that ELIMINATES free will | Daily Mail Online».

Το σχετικό άρθρο της Daily Mail, το οποίο περιλάμβανε ρεπορτάζ της VICE, φιλοξενούσε συνεντεύξεις φερόμενων ως εμπόρων ναρκωτικών που περιέγραφαν τις επιδράσεις της ουσίας. Ένας από αυτούς φέρεται να δήλωσε ότι το φάρμακο μπορεί να καταστήσει τα θύματα απολύτως υπάκουα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μπορείς να τους καθοδηγήσεις όπου θέλεις. Είναι σαν να είναι παιδί».

Τρίτο email, το οποίο εστάλη το 2022 και φέρει την ένδειξη «δήλωση αντίκτυπου θύματος», περιλαμβάνει μαρτυρία του Τζόζεφ Μανζάρο, ο οποίος περιγράφει περιστατικό του Δεκεμβρίου 2014, κατά το οποίο ισχυρίζεται ότι του χορηγήθηκε σκοπολαμίνη. Το έγγραφο αναφέρει ότι ένα από τα άτομα που τον μετέφεραν φέρεται να είπε: «Του έδωσα ΠΟΛΥ από αυτή τη σκοπολαμίνη!», με τον Μανζάρο να περιγράφει έντονη υπνηλία και απώλεια μνήμης.

Τα email δημοσιοποιήθηκαν στις 30 Ιανουαρίου και αποτελούν μέρος περίπου 3,5 εκατομμυρίων εγγράφων. Οι αναφορές στα trumpet plants δείχνουν ότι ο Έπσταϊν είχε τουλάχιστον κάποιο ενδιαφέρον για τις επιδράσεις τους. Ιδιαίτερη ανησυχία για τα θύματα και τους ερευνητές προκαλεί το γεγονός ότι η σκοπολαμίνη μπορεί να διαφύγει από τους συνήθεις τοξικολογικούς ελέγχους, καθιστώντας δύσκολη την ανίχνευσή της εκ των υστέρων.

Το Angel’s Trumpet

Το Angel’s Trumpet είναι ανθοφόρο φυτό με μεγάλα, τρομπετοειδή άνθη και γλυκιά οσμή και έχει ψυχοδραστικές ιδιότητες. Τα άνθη και τα φύλλα μπορούν να καπνιστούν, να καταποθούν ή να παρασκευαστούν σε τσάι, με τις επιδράσεις να ξεκινούν συνήθως 30 έως 60 λεπτά μετά την έκθεση. Η σκοπολαμίνη είναι φυσική ένωση που απαντάται σε φυτά όπως η Brugmansia και η Datura και σε κλινικό πλαίσιο χρησιμοποιείται σε ελεγχόμενες δόσεις για την αντιμετώπιση της ναυτίας και άλλων παθήσεων, μέσω του αποκλεισμού των υποδοχέων ακετυλοχολίνης στον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα.

Εκτός ιατρικής χρήσης, δημοσιεύματα των μέσων έχουν συνδέσει τη σκοπολαμίνη με περιπτώσεις ακραίου αποπροσανατολισμού, απώλειας μνήμης και αυξημένης υποβολιμότητας. Παρά τα παραπάνω, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο Έπσταϊν χρησιμοποίησε ποτέ την ουσία, ενώ παραμένει ασαφές εάν διαδραμάτισε οποιονδήποτε ρόλο στις δραστηριότητές του.

Το άρθρο της Daily Mail που αναφέρεται στα email περιλάμβανε ρεπορτάζ από την Κολομβία, όπου τα φυτά Brugmansia είναι διαδεδομένα. Ο δημοσιογράφος της VICE, Ράιαν Ντάφι, ταξίδεψε στη χώρα ερευνώντας το παράνομο εμπόριο και μίλησε με φερόμενους εμπόρους και άτομα που δήλωσαν ότι είχαν δεχτεί τη συγκεκριμένη ουσία. Ένας εξ αυτών, που συστήθηκε ως Demencia Black, περιέγραψε τη σκοπολαμίνη ως εύκολη στη χορήγηση και ισχυρίστηκε ότι μετατρέπει τους ανθρώπους σε «ζόμπι».