Μια πρωτοφανή κρίση ζει η βρετανική βασιλική οικογένεια μετά τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ. Ο πρώην πρίγκιπας αφέθηκε ελεύθερος μετά από περίπου 11 ώρες κράτησης την Πέμπτη, ωστόσο η έρευνα για την υπόθεση που έχει σοκάρει τους Βρετανούς συνεχίζεται.

Το πρώην σπίτι του Άντριου στο Μπέρκσαϊρ θα υποβληθεί σήμερα σε περαιτέρω αστυνομικές έρευνες, μετά τη σύλληψή του με την υποψία παράβασης καθήκοντος.

Συνελήφθη χθες το πρωί με την υποψία ότι μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες με τον αποθανόντα σεξουαλικό εγκληματία, Τζέφρι Έπσταϊν, όταν ήταν εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο κτήμα Ουίνδσορ Εστέιτ και στο Γουντ Φαρμ, που βρίσκονται στο ιδιωτικό κτήμα του βασιλιά στο Σάντρινγκχαμ του Νόρφολκ, όπου ζούσε ο Άντριου, ο οποίος υπηρέτησε ως εμπορικός απεσταλμένος μεταξύ 2001 και 2011.

Η αστυνομία του Thames Valley ανακοίνωσε ότι οι έρευνες στο Νόρφολκ έχουν ολοκληρωθεί, αλλά αυτές στο κτήμα Ουίνδσορ θα συνεχιστούν σήμερα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, από το 2001 ως το 2011 όταν ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ενδέχεται να είχε μεταβιβάσει εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα ή πληροφορίες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή, Τζέφρι Έπσταϊν.

Μέχρι στιγμής δεν του έχει απαγγελθεί κάποια κατηγορία, ενώ ο ίδιος αρνείται σθεναρά οποιαδήποτε αδικοπραγία.

Ο βασιλιάς Κάρολος, που εδώ και καιρό έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να συνδράμει στις έρευνες της αστυνομίας, με σημερινή του ανακοίνωση εκφράζει την «βαθιά του ανησυχία», σημειώνει ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, τονίζοντας παράλληλα πως «η δικαιοσύνη πρέπει να πάρει τον δρόμο της χωρίς παρεμβάσεις».

Ο Άντριου δεν έφυγε από το αστυνομικό τμήμα του Aylsham στο Νόρφολκ μέχρι τις 19:00 χθες το βράδυ. Φωτογραφήθηκε με χλωμό πρόσωπο και φαινόταν να προσπαθεί να κρυφτεί στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου.

«Χωρίς προηγούμενο»

Ο Άντριου, ο οποίος είναι όγδοος στη σειρά διαδοχής του θρόνου, έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τον Έπσταϊν.

Η σύλληψή του την ημέρα των 66ων γενεθλίων του είναι η πρώτη φορά που ένα ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας τέθηκε υπό αστυνομική κράτηση στη σύγχρονη ιστορία.

Η μόνη φορά που αδελφός ενός εν ενεργεία μονάρχη συνελήφθη ήταν όταν η Ελισάβετ Τυδώρ, που αργότερα έγινε Ελισάβετ Α’, συνελήφθη το 1554.

Η βασιλική ανταποκρίτρια του Sky News, Ριάνον Μιλς, περιέγραψε τα γεγονότα της Πέμπτης ως τον «χειρότερο εφιάλτη» της οικογένειας και είπε ότι υπήρχε κίνδυνος για όλους. «Όλα σε αυτό είναι άνευ προηγουμένου», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση του βασιλιά Καρόλου

Ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος εξέφρασε χθες «βαθύτατη ανησυχία» στο άκουσμα της είδησης για τη σύλληψη του μικρότερου αδελφού του, του πρώην πρίγκιπα Άντριου, και πρόσθεσε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να επιτελέσει το έργο της.

«Πληροφορήθηκα με βαθύτατη ανησυχία την είδηση σχετικά με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και την υποψία για παράβαση καθήκοντος. Αυτό που θα ακολουθήσει τώρα είναι πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία μέσω της οποίας αυτό το ζήτημα θα διερευνηθεί με τον κατάλληλο τρόπο από τις αρμόδιες αρχές… Επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω κάτι: η δικαιοσύνη πρέπει να επιτελέσει το έργο της», αναφέρει η ανακοίνωση του Καρόλου.

«Πολύ λυπηρή η σύλληψη του Άντριου», δηλώνει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε σήμερα «πολύ λυπηρή» τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος παρέμεινε υπό κράτηση για αρκετές ώρες, μετά τις καταγγελίες για «παράπτωμα κατά την άσκηση επίσημων καθηκόντων» που συνδέονται με την υπόθεση Έπσταϊν.

«Πιστεύω πως είναι ντροπή. Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό. Νομίζω ότι είναι πολύ άσχημο για τη βασιλική οικογένεια. Είναι πολύ, πολύ λυπηρό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας που είχε με δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, διαβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος έχει απαλλαγεί πλήρως.

«Είναι πραγματικά ενδιαφέρον, επειδή κανείς δεν μιλούσε για τον Έπσταϊν όταν ήταν ζωντανός, αλλά τώρα μιλάνε. Αλλά τώρα εγώ είμαι αυτός που μπορεί να μιλήσει για εκείνον, επειδή έχω απαλλαγεί πλήρως. Δεν έκανα τίποτα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για τον Έπσταϊν.