Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στη σύλληψη του πρώην Πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου.

«Νομίζω ότι είναι ντροπή. Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό. Νομίζω ότι είναι πολύ κακό για τη βασιλική οικογένεια. Είναι πολύ, πολύ λυπηρό. Για μένα, είναι κάτι πολύ θλιβερό», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι θεωρεί τον αδελφό του Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, τον Βασιλιά Κάρολο, έναν εξαιρετικό άνθρωπο «που προφανώς έρχεται στη χώρα μας πολύ σύντομα» τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνελήφθη στο σπίτι του με την υποψία κατάχρησης δημόσιου αξιώματος την Πέμπτη, ημέρα των 66ων γενεθλίων του, έπειτα από χρόνια δημόσιας κριτικής για τη σχέση του με τον εκλιπόντα καταδικασμένο για παιδεραστία Τζέφρι Έπσταϊν, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση μέσω του ABC News.

Το σώμα επιβεβαίωσε ότι «συνέλαβε έναν άνδρα περίπου εξήντα ετών από το Νόρφολκ, με την υποψία κατάχρησης δημόσιου αξιώματος, και πραγματοποιεί έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ και στο Νόρφολκ», σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη σύλληψη του Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ.

«Ο άνδρας παραμένει υπό αστυνομική κράτηση αυτή τη στιγμή. Δεν θα κατονομάσουμε τον συλληφθέντα, σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες», συνέχιζε η ανακοίνωση.

Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από το Γουντ Φαρμ, στο κτήμα Σάντρινγκχαμ στην ανατολική Αγγλία, έδειχναν εμφανή αστυνομική παρουσία την Πέμπτη. Ο Βασιλιάς Κάρολος εξέδωσε ανακοίνωση επιβεβαιώνοντας ότι ήταν ενήμερος για τη σύλληψη του αδελφού του.

«Έμαθα με βαθύτατη ανησυχία τα νέα σχετικά με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και την υποψία κατάχρησης δημόσιου αξιώματος», ανέφερε μέσω του ABC News.

«Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία με την οποία το ζήτημα θα διερευνηθεί με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές. Σε αυτό, όπως έχω πει και στο παρελθόν, έχουν την πλήρη και ειλικρινή υποστήριξη και συνεργασία μας», πρόσθεσε ο Κάρολος. «Ας το δηλώσω ξεκάθαρα. Ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του. Καθώς η διαδικασία συνεχίζεται, δεν θα ήταν σωστό να σχολιάσω περαιτέρω το ζήτημα. Εν τω μεταξύ, η οικογένειά μου και εγώ θα συνεχίσουμε το καθήκον και την προσφορά μας προς όλους εσάς.»

Η σύλληψη του Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ ακολούθησε τη δημοσιοποίηση περισσότερων εγγράφων που περιγράφουν παλαιότερη επικοινωνία μεταξύ του ίδιου και του Έπσταϊν, η οποία χρονολογείται από το 2010. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται αλληλογραφία του εκλιπόντος καταδικασμένου για παιδεραστία με τον Ντέιβιντ Στερν, συνεργάτη του Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, που φέρεται να υποδηλώνει ότι ο τελευταίος ενδεχομένως σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει τον ρόλο του ως ειδικού εκπροσώπου του Ηνωμένου Βασιλείου για το εμπόριο και τις επενδύσεις προς όφελος προσωπικών επιχειρηματικών συμφερόντων. Ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ στερήθηκε τον τίτλο του και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την κατοικία του στο Ρόγιαλ Λοτζ, όπως ανακοίνωσε το Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ σε δήλωση που εκδόθηκε στις 30 Οκτωβρίου.