Ο Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, ο Γάλλος μάνατζερ μοντέλων που για χρόνια κινήθηκε στη σκιά του Τζέφρι Έπσταϊν, παρουσιάζεται σε νέα έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης ως ο άνθρωπος που ήταν έτοιμος να στραφεί εναντίον του προστάτη του. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ο Μπρουνέλ εμφανίζεται να έχει παραδεχθεί, μέσω του δικηγόρου του, ότι στρατολογούσε κορίτσια για τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή και ότι διέθετε φωτογραφικό υλικό με πιθανή αποδεικτική αξία.

Το 2016, τρία χρόνια πριν από τη σύλληψη του Έπσταϊν, ο «συνεργός» φέρεται να διαπραγματευόταν μυστικά με δικηγόρους των θυμάτων, με αντάλλαγμα την ασυλία του έναντι πιθανών ποινικών διώξεων. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε συζητηθεί ακόμη και συγκεκριμένη ημερομηνία για να παρουσιαστεί στην Εισαγγελία της Νέας Υόρκης, ανοίγοντας τον δρόμο για μια κατάθεση που θα μπορούσε να ρίξει φως στον μηχανισμό στρατολόγησης νεαρών γυναικών γύρω από τον Έπσταϊν.

Ο «συνεργός» που πάγωσε πριν μιλήσει

Ωστόσο, την κρίσιμη στιγμή, ο Μπρουνέλ έκανε πίσω και η συμφωνία δεν ολοκληρώθηκε. Η ξαφνική αναδίπλωση του φερόμενου ως συνεργού αφήνει αναπάντητα ερωτήματα: φοβήθηκε για την προσωπική του ασφάλεια, εκτίμησε ότι οι αρχές δεν θα τηρούσαν τις υποσχέσεις τους ή δέχθηκε πιέσεις ώστε να σιωπήσει;

Η μη κατάθεσή του στέρησε από τους ανακριτές μια ενδεχομένως κρίσιμη μαρτυρία για την έκταση του κυκλώματος και τα διεθνή του πλοκάμια, ιδιαίτερα στον χώρο της μόδας και των πρακτορείων μοντέλων. Την ίδια στιγμή, για πολλές από τις γυναίκες που υποστηρίζουν ότι κακοποιήθηκαν, η στάση του Μπρουνέλ ήρθε να προστεθεί σε μια μακρά αίσθηση ατιμωρησίας για όσους κινούνταν γύρω από τον Έπσταϊν.

Ο Έπσταϊν και οι «συνεργοί» στη σκιά

Η υπόθεση αναδεικνύει πόσο κρίσιμος είναι ο ρόλος των φερόμενων συνεργών σε υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης υψηλού προφίλ, τόσο για την απόδοση δικαιοσύνης όσο και για την αποκάλυψη ολόκληρου του δικτύου. Στην περίπτωση Έπσταϊν, κάθε πιθανός μάρτυρας που γνωρίζει τον τρόπο στρατολόγησης των θυμάτων και τη διασύνδεση με ισχυρούς οικονομικούς και κοινωνικούς κύκλους, μπορεί να καθορίσει τι πραγματικά θα βγει στο φως και τι θα μείνει θαμμένο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Ο φάκελος με τα νέα έγγραφα του υπουργείου Δικαιοσύνης επαναφέρει στο προσκήνιο το ερώτημα πόσοι ακόμα «συνεργοί» του Έπσταϊν γνώριζαν, σιώπησαν ή επωφελήθηκαν και αν θα λογοδοτήσουν ποτέ πλήρως για τον ρόλο τους. Και δείχνει, ταυτόχρονα, πόσο εύθραυστες είναι οι ισορροπίες όταν η δικαιοσύνη εξαρτάται από ανθρώπους που βρίσκονται ταυτόχρονα στο στόχαστρο και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.