Η αποχώρηση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου των DP World και Ports, Customs & Free Zone Corporation του Ντουμπάι είναι η πρώτη εκρηκτική συνέπεια του σκανδάλου Έπσταϊν στη Μέση Ανατολή και δείχνει ότι ο χρηματιστής και σεξουαλικός εγκληματίας προσπάθησε να κτίσει δίκτυο επαφών και επιρροής με πολιτικές και επιχειρηματικές προσωπικότητες στην περιοχή.

Η DP World ανακοίνωσε την Παρασκευή την παραίτηση του Σουλτάν Αχμέντ Μπιν Σουλάγεμ, αφού το όνομά του εμφανίστηκε στους φακέλους της υπόθεσης Έπσταϊν, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, και καθώς οι σχέσεις τις οποίες ο μεγαλοεπιχειρηματίας είχε αναπτύξει με τον Τζέφρι Έπσταϊν αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης.

Στην αλληλογραφία του, ο Μπιν Σουλάγεμ συζητούσε με τον Έπσταϊν σεξουαλικές σχέσεις με γυναίκες με τις οποίες ο χρηματιστής είχε επαφή. Σε email της 9ης Νοεμβρίου 2007, ο Μπιν Σουλάγεμ έλεγε στον Έπσταϊν ότι είχε συναντήσει στη Νέα Υόρκη μια τέτοια γυναίκα την οποία δεν κατονομάζει και με την οποία δεν είχε εν τέλει σεξουαλικές σχέσεις.

«Ναι, έπειτα από πολλές απόπειρες επί πολλούς μήνες καταφέραμε να συναντηθούμε στη ΝΥ», έγραφε προσθέτοντας ότι μάλλον είχε γίνει παρεξήγηση διότι «εκείνη ήθελε λίγο BUSINESS! ενώ εγώ απλώς ήθελα λίγο PUSSYNESS!».

Σε άλλο σημείο της αλληλογραφίας, ο Έπσταϊν χαρακτήριζε τον Μπιν Σουλάγεμ διασκεδαστικό, άξιο εμπιστοσύνης και καλοφαγά. Έγραφε ότι είναι μουσουλμάνος, ότι δεν πίνει και ότι προσεύχεται πέντε φορές την ημέρα.

Φωτογραφία που περιλαμβάνεται στους φακέλους δείχνει τον Έπσταϊν και τον Μπιν Σουλάγεμ να μαγειρεύουν μαζί δείχνοντας χαλαροί. Το όνομα του προσώπου στο οποίο στάλθηκε η αχρονολόγητη φωτογραφία από τον Έπσταϊν δεν αποκαλύπτεται.

Η περίληψη του ονόματός του στους φακέλους που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δεν σημαίνει ότι έχει διαπράξει αξιόποινες πράξεις, ωστόσο το ίδιο το γεγονός προκάλεσε νέα ερωτήματα στους χρηματοδότες του DP World σχετικά με τις σχέσεις που ο Μπιν Σουλάγεμ διατηρούσε στο παρελθόν.

Ο Μπιν Σουλάγεμ δεν απάντησε δημόσια στις ανησυχίες των επενδυτών. Όμως η British International Investment του Ηνωμένου Βασιλείου και το δεύτερο μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο του Καναδά, το La Caisse, ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι διακόπτουν τις νέες επενδύσεις στο DP World λόγω των σχέσεων του Μπιν Σουλάγεμ με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

«Είμαστε σοκαρισμένοι από τους ισχυρισμούς που προκύπτουν από τους φακέλους Έπσταϊν σχετικά με τον Σουλτάν Αχμέντ Μπιν Σουλάγεμ», δήλωσε εκπρόσωπος της British International Investment χωρίς να διευκρινίσει σε ποιους ισχυρισμούς αναφέρεται. «Υπό το φως των ισχυρισμών, δεν θα πραγματοποιήσουμε νέες επενδύσεις στην DP World μέχρι να ληφθούν τα προσήκοντα μέτρα από την εταιρεία».

Το καναδικό ταμείο La Caisse ανακοίνωσε ότι «διακόπτει την περαιτέρω τοποθέτηση κεφαλαίων στην εταιρεία» μέχρι η DP World αποσαφηνίσει την κατάσταση και λάβει τα αναγκαία μέτρα.

Μετά την παραίτηση ή απομάκρυνση του Μπιν Σουλάγεμ, τόσο η BII όσο και το La Caisse έσπευσαν να αναγνωρίσουν ότι η DP World έλαβε τα αναγκαία μέτρα και ότι προσβλέπουν στη συνέχιση της συνεργασίας τους μαζί της.

Δίκτυο επαφών

Ο τεράστιος όγκος των εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνει τις προσπάθειες που κατέβαλε ο Τζέφρι Έπσταϊν για να κτίσει σχέσεις με επιφανείς πολιτικούς, χρηματιστές, επιχειρηματίες και πανεπιστημιακούς σε ολόκληρο τον κόσμο και κατά συνέπεια και στη Μέση Ανατολή.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Έπσταϊν προσπάθησε να συμβουλέψει πολιτικούς και επιχειρηματίες του Κατάρ κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού της χώρας από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και την Αίγυπτο με τις κατηγορίες ότι η Ντόχα είχε διατηρήσει τις σχέσεις με το Ιράν και υποστήριζε την τρομοκρατία.

Σε αλληλογραφία με τον επιχειρηματία Σέιχ Ζαμπόρ Γιουσούφ Γιασίμ Αλ Θάνι, Καταριανό επιχειρηματία και μέλος της δυναστείας που κυβερνά το Κατάρ, ο Έπσταϊν έγραφε «σταμάτα να κλωτσάς και να τσακώνεσαι… άσε τη σκόνη να κατακαθήσει λίγο». «Η παρούσα (ηγετική) ομάδα του Κατάρ είναι πολύ αδύναμη» και «ο πρωθυπουργός δεν είναι έμπειρος και το δείχνει».

Εκείνη την περίοδο, υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ ήταν ο Σέιχ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, ο οποίος σήμερα έχει τις θέσεις του επικεφαλής της διπλωματίας και του πρωθυπουργού.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν συζήτησε σε δεκάδες ανταλλαγές email την Αρχική Δημόσια Προσφορά της Saudi Aramco. Στις 10 Σεπτεμβρίου 2016, σε συνομιλία με πρόσωπο που φέρει το όνομα Αζίζα Αλαχμάντι και με τον πρώην Νορβηγό διπλωμάτη Τέργε Ρεντ-Λάρσον ως αποδέκτη κοινοποίησης, ο Έπσταϊν προειδοποιούσε ότι η εισαγωγή της Aramco στο χρηματιστήριο θα μπορούσε να εκθέσει τη Σαουδική Αραβία σε αγωγές και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων.

Σε email με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2017 που στάλθηκε επίσης στον Αλαχμάντι, ο Έπσταϊν πρότεινε την πώληση στην Κίνα option για αγορά μεριδίου αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Aramco αντί μιας παραδοσιακής Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς λέγοντας ότι θα προσφέρει ρευστότητα ενώ θα περιορίσει την έκθεση στις δημόσιες αγορές.

Τα έγγραφα δείχνουν επίσης ότι τα πλοκάμια του Έπσταϊν απλώθηκαν και προς την Αίγυπτο. Ορισμένα emails δείχνουν ότι αίτημα για βοήθεια από μέλος της οικογένειας του Χόσνι Μουμπάρακ – της συζύγου του γιου του, του Γκαμάλ Μουμπάρακ, διαβιβάστηκε στον Έπσταϊν, έπειτα από την παραίτηση του Αιγύπτιου προέδρου και τις δικαστικές του περιπέτειες που ακολούθησαν. Δεν διευκρινίζεται τι είδους βοήθεια ζητήθηκε, ενώ το Reuters δεν κατόρθωσε να διευκρινίσει αν τελικά ο Έπσταϊν προσπάθησε να ενεργήσει για να βοηθήσει.

To Reuters προσπάθησε να έρθει σε επαφή με εταιρείες, οργανισμούς, κυβερνητικές υπηρεσίες και τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα έγγραφα χωρίς να αποσπάσει απαντήσεις ή σχόλια.