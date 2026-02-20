Νέες, ιδιαίτερα ανησυχητικές φωτογραφίες του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ ήρθαν σήμερα στο φως της δημοσιότητας, προκαλώντας έντονο προβληματισμό. Οι εικόνες, που φέρεται να τραβήχτηκαν το 2011 στη βασιλική κατοικία Ρόγιαλ Λοτζ στο Μπέρκσαϊρ, απεικονίζουν τον τότε δούκα της Υόρκης να παίζει με ένα μυστηριώδες νήπιο, το οποίο κρατά μια μπάλα που μοιάζει με γυναικείο στήθος. Σε μία από τις φωτογραφίες, ο Άντριου εμφανίζεται γονατισμένος και να συνομιλεί με το μικρό αγόρι, ενώ σε άλλη το παιδί φαίνεται να σηκώνει το συγκεκριμένο αντικείμενο από το σκούρο, γυαλισμένο ξύλινο πάτωμα. Υπάρχει επίσης εικόνα όπου ο Άντριου χαμογελά καθισμένος σε καναπέ μαζί με το παιδί.

Οι φωτογραφίες δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά λίγες μόλις ώρες μετά τη σύλληψη του Άντριου από την αστυνομία, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία Σάντριγχαμ. Ο πρώην πρίγκιπας συνελήφθη με την υποψία κατάχρησης δημόσιου αξιώματος, κρατήθηκε για περισσότερες από 11 ώρες και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Παράλληλα, αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες στο Ρόγιαλ Λοτζ, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας εις βάρος του.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη η ταυτότητα του παιδιού που εμφανίζεται στις φωτογραφίες. Το 2011, οι κόρες του Άντριου βρίσκονταν στην αρχή της τρίτης δεκαετίας της ζωής τους και δεν είχαν αποκτήσει παιδιά. Οι συγκεκριμένες εικόνες εντοπίστηκαν στα λεγόμενα «Αρχεία Έπσταϊν», τα οποία περιλαμβάνουν και ηλεκτρονική αλληλογραφία της Σάρα Φέργκιουσον, πρώην συζύγου του Άντριου, στην οποία αναφέρεται σε έναν υποτιθέμενο μυστικό γιο του Τζέφρι Έπσταϊν, πληροφορία που, όπως υποστηρίζει, είχε ακούσει από τον ίδιο τον Άντριου.

Σε email που εστάλη τον Σεπτέμβριο του 2011, η Σάρα Φέργκιουσον συγχαίρει τον Τζέφρι Έπσταϊν για τη γέννηση ενός «αγοριού», την ίδια χρονιά που τραβήχτηκαν και οι φωτογραφίες με την αποκαλούμενη «boob ball». Στο μήνυμα, η πρώην δούκισσα της Υόρκης του εκφράζει «αγάπη, φιλία και συγχαρητήρια», παρά το γεγονός ότι ο Έπσταϊν είχε ήδη αποφυλακιστεί μετά από καταδίκη για σεξουαλική εκμετάλλευση ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας ακόμη και 14 ετών. Η ίδια φέρεται να χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη αναφορά ως αφορμή για να επανασυνδεθεί μαζί του, παρότι εκείνος είχε διακόψει την επικοινωνία.

Τα Αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν δεν είχε αναγνωρίσει ποτέ επίσημα την ύπαρξη παιδιών, ενώ δεν ήταν παντρεμένος και δεν ήταν γνωστό να έχει απογόνους, παρά τις πολυάριθμες σχέσεις του. Μετά τον θάνατό του σε κελί φυλακής στη Νέα Υόρκη το 2019, η τελευταία γνωστή σύντροφός του, Καρίνα Σουλιάκ, επρόκειτο να κληρονομήσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων και του ιδιωτικού του νησιού, βάσει διαθήκης που είχε τροποποιηθεί λίγο πριν τον θάνατό του. Παρ’ όλα αυτά, περισσότερα από 100 άτομα έχουν ισχυριστεί ότι ενδέχεται να είναι παιδιά του και να έχουν αξιώσεις επί της περιουσίας του.

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες εις βάρος του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ εντείνονται. Η σύλληψή του με την υποψία κατάχρησης δημόσιου αξιώματος θεωρείται ότι δίνει τη δυνατότητα στις αρχές να διευρύνουν την έρευνα και σε ενδεχόμενα σεξουαλικά αδικήματα, στο πλαίσιο της φερόμενης εμπλοκής του στο δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Τζέφρι Έπσταϊν. Σύμφωνα με αποκαλύψεις των Αρχείων Έπσταϊν, ο Άντριου βρισκόταν στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών, συμπεριλαμβανομένου του FBI, εδώ και σχεδόν 15 χρόνια.

Η αστυνομία εξετάζει τον ρόλο του Άντριου κατά την περίοδο που δραστηριοποιούνταν ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά από emails που υποδεικνύουν ότι ενδέχεται να είχε μοιραστεί εμπιστευτικές πληροφορίες με τον Τζέφρι Έπσταϊν, όπως αναφορές για επίσημα ταξίδια και πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες. Νομικοί κύκλοι στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμούν ότι, με τις έρευνες σε κατοικίες και ηλεκτρονικές συσκευές, οι αρχές μπορούν πλέον να διερευνήσουν πλήρως τη σχέση του με τον καταδικασμένο χρηματιστή.