Η σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το πώς θα επηρεαστεί η βασιλική οικογένεια και η μοναρχία. Ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου συνελήφθη στο σπίτι του στο Σάντριγχαμ, μόλις λίγες μέρες αφότου ζούσε στο Royal Lodge, στην πολυτελή κατοικία του Windsor Great Park.

Η υπόθεση συνδέεται με καταγγελία που εξετάστηκε από τις Αρχές και αφορά φερόμενη διαβίβαση εμπιστευτικού υλικού προς τον εκλιπόντα καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη, Τζέφρι Έπσταϊν. Οι λεπτομέρειες της έρευνας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ενώ ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ έχει αρνηθεί κατ’ επανάληψη οποιαδήποτε παρανομία.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, ο Άντριου είχε εκδώσει δήλωση μέσω του παλατιού, υποστηρίζοντας την αθωότητά του, ενώ τους τελευταίους μήνες εμφανιζόταν σε οικογενειακές εκδηλώσεις, όπως η κηδεία της δούκισσας του Κεντ. Παράλληλα, κατά τα χρόνια που είχε αποσυρθεί από τον ρόλο του εμπορικού απεσταλμένου, χρησιμοποιούσε το παλάτι ως φόντο για την επενδυτική του πρωτοβουλία, Pitch@Palace, δείχνοντας ότι η δημόσια εικόνα και οι προσωπικές του δραστηριότητες ήταν ακόμη συνδεδεμένες με τον θεσμό.

Οι υποστηρικτές του βασιλιά επισημαίνουν τα σκληρά μέτρα που έχει ήδη αναλάβει: την αφαίρεση των τίτλων και της κατοικίας από τον αδελφό του, καθώς και την υπόσχεση συνεργασίας με τις Αρχές σε οποιαδήποτε έρευνα. Η δήλωση του παλατιού μετά τη σύλληψη περιορίστηκε στην «βαθιά ανησυχία» για την υπόθεση και την πλήρη υποστήριξη των ερευνών, χωρίς καμία αναφορά στους οικογενειακούς δεσμούς, γεγονός που, σύμφωνα με τους υποστηρικτές του, δείχνει ότι ο βασιλιάς θέτει σε δεύτερη μοίρα οποιαδήποτε οικογενειακή σύνδεση.

Ο βιογράφος και φίλος του βασιλιά, Τζόναθαν Ντίμπλμπι, τόνισε στο BBC ότι η υπόθεση αφορά την οικογένεια και όχι τη μοναρχία ως θεσμό. «Δεν νομίζω ότι πλήττει τη μοναρχία», είπε αναφερόμενος στη σύλληψη. «Πιστεύω ότι πρέπει να διαχωρίσουμε την έννοια της οικογένειας από τον θεσμό της μοναρχίας. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι πολύ εύκολο να ταυτίσουμε τα δύο». είπε, υπογραμμίζοντας ότι η μοναρχία αφορά τη συνέχεια και τη σταθερότητα. Κάποιοι μάλιστα θεωρούν ότι η σύλληψη του Άντριου μπορεί να δώσει στη βασιλική οικογένεια και στο παλάτι λίγη «ανάσα», καθώς η μεταχείρισή του ως απλού υπόπτου περιορίζει, σε κάποιο βαθμό, τη ζημιά στον θεσμό.

Για χρόνια, το παλάτι τόνιζε τη διαφορά μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής ζωής των μελών της οικογένειας. Ωστόσο, για το ευρύ κοινό, το παλάτι, η οικογένεια και η μοναρχία φαίνονται ως ένα ενιαίο σύνολο. Ο Άντριου, αν και έχει αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή, παραμένει μέλος της γραμμής διαδοχής, καθιστώντας τη σύλληψή του ζήτημα που αγγίζει και τον θεσμό της μοναρχίας. Η ιδέα ότι πρόκειται για «ιδιωτική υπόθεση» είναι παραπλανητική, καθώς ο πρώην πρίγκιπας παραμένει συνδεδεμένος με τη δημόσια και κληρονομική διάσταση της βασιλικής οικογένειας.

Πολλοί θα αναρωτηθούν γιατί δεν ελήφθησαν μέτρα νωρίτερα, γιατί η θεσμική επιτήρηση δεν ήταν πιο προσεκτική, καθώς οι καταγγελίες και οι αναφορές αυξάνονταν, και σε ποιο σημείο αλλά και γιατί άλλαξε η στάση του παλατιού απέναντι στον Άντριου. Οι υποστηρικτές του βασιλιά τονίζουν την αποφασιστικότητα και την ταχύτητα με την οποία έδρασε, αφαιρώντας τίτλους, κατοικία και εξασφαλίζοντας πλήρη συνεργασία με τις Αρχές, χωρίς να επιδιώξει οποιοδήποτε προνόμιο.