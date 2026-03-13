Μετά από σχεδόν 2.000 χρόνια, οι αρχαιολόγοι επιβεβαίωσαν την τοποθεσία μιας χαμένης πόλης που ίδρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος στο νότιο Ιράκ, κοντά στον Περσικό Κόλπο. Η πόλη, γνωστή ως Αλεξάνδρεια στον Τίγρη, υπήρξε ένα ακμάζον εμπορικό κέντρο που συνέδεε την Ινδία με τη Μεσοποταμία και τον μεσογειακό κόσμο, προτού εγκαταλειφθεί τον 3ο αιώνα μ.Χ. λόγω της αλλαγής στην πορεία του ποταμού Τίγρη.



Η ανακάλυψη έγινε εφικτή χάρη σε σύγχρονες μεθόδους, όπως η χρήση drones και γεωφυσικών σαρώσεων υψηλής ανάλυσης, που αποκάλυψαν το πλήρες μέγεθος της αρχαίας μητρόπολης, τα οχυρωματικά τείχη και το οδικό της δίκτυο.



Παρά τις προκλήσεις, όπως η παρουσία του ISIS στην περιοχή κατά την προηγούμενη δεκαετία και οι ακραίες θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 48°C, οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντίας στη Γερμανία κατάφεραν να εντοπίσουν ναούς, εργαστήρια και τα απομεινάρια του λιμανιού της πόλης.

Τα τείχη της αρχαίας μητρόπολης

Σύμφωνα με τον καθηγητή Stefan R. Hauser, η τοποθεσία επιλέχθηκε προσωπικά από τον Μέγα Αλέξανδρο το 324 π.Χ. λόγω της στρατηγικής της θέσης. Το μέγεθος της πόλης, που καλύπτει περίπου 6,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα, χαρακτηρίζεται «τεράστιο» για τα δεδομένα της εποχής, ξεπερνώντας ακόμα και μεγάλες πρωτεύουσες όπως η Αλεξάνδρεια του Νείλου.



Η έρευνα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για την πλήρη ανασύνθεση του πολεοδομικού σχεδίου μιας αρχαίας πόλης και αναμένεται να ρίξει φως στην ιστορία της Αυτοκρατορίας των Πάρθων, η οποία ήλεγχε την περιοχή στους μετέπειτα αιώνες, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Foxnews.com