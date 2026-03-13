Η Σεβίλλη την Κυριακή (15/3, 17:15) αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπαρτσελόνα για την 28η αγωνιστική του Ισπανικού πρωταθλήματος.

Ο τεχνικός της Σεβίλλης και πρώην της ΑΕΚ, ο Ματίας Αλμέιδα στην συνέντευξη Τύπου δεν θέλησε να αναφερθεί στο ποδόσφαιρο, αλλά προτίμησε να «ξεσπάσει» για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι το ποδόσφαιρο είναι μια πιστή αντανάκλαση της κοινωνίας. Επειδή σήμερα έχουμε πολέμους και εμείς μιλάμε για ένα παιχνίδι. Αυτό σημαίνει πως δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Αυτό είναι το λυπηρό κομμάτι του ποδοσφαίρου. Υπάρχει ένας πόλεμος και σπάω το κεφάλι μου για να καταλάβω πώς να στήσω την ομάδα ώστε να γκρεμίσει μία αρνητική παράδοση 23 ετών στο Καμπ Νόου, όπου δεν νικάει», είπε αρχικά ο Αλμέιδα και πρόσθεσε:

«Περνάμε από κάτι πολύ όμορφο σε κάτι που είναι ουσιαστικά απάνθρωπο. Αν ο κάθε πύραυλος που εκτοξεύουν στοιχίζει 50 εκατομμύρια ευρώ και μετά λέμε “μα στην Αφρική υπάρχει πείνα”, τότε λέω το εξής: Γιατί αντί να εκτοξεύουν αυτούς τους πυραύλους δεν δίνουμε 50 εκατομμύρια ευρώ σε τροφές και σε υποδομές; Συνεχίζουμε να ζούμε σε έναν κόσμο που είναι ένας κόσμος μόνος του».

Όσον αφορά τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα το πλάνο του είναι: «Προσευχές και πίστη. Για μένα η Μπαρτσελόνα διαθέτει τον κορυφαίο παίκτη στον κόσμο, τον Λαμίν Γιαμάλ».