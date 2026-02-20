Η αστυνομία του Thames Valley, η δύναμη που συνέλαβε τον Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ την Πέμπτη, είναι συνηθισμένη να παίζει έναν διαφορετικό ρόλο για τη βρετανική βασιλική οικογένεια — εκείνον του προστάτη.

Όμως, όπως κάθε βρετανική αστυνομική δύναμη, η δύναμη αυτή πρέπει επίσης να διερευνά εγκλήματα που έχουν αναφερθεί ότι έλαβαν χώρα. Αυτό σημαίνει ότι η έρευνα για πιθανή παράβαση καθήκοντος από τον Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, ο οποίος ήταν γνωστός ως πρίγκιπας Άντριου και από το 2003 ζούσε στο Royal Lodge κοντά στο κάστρο του Ουίνδσορ, ανατέθηκε στην αστυνομία του Thames Valley.

Στην πραγματικότητα, ήταν οι αστυνομικοί της Thames Valley που συνέλαβαν τον Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ την Πέμπτη το πρωί.

Καθημερινά, οι αστυνομικοί της δύναμης αυτής παρέχουν ένοπλες ομάδες και έφιππους αστυνομικούς για τη φύλαξη του Κάστρου του Ουίνδσορ και των τουριστών και ντόπιων που συχνά συγκεντρώνονται για εκδηλώσεις στην πόλη του Ουίνδσορ, η οποία βρίσκεται περίπου 25 μίλια δυτικά του Λονδίνου. Η δύναμη καλύπτει περισσότερα από 2.200 τετραγωνικά μίλια εδάφους στη νοτιοανατολική Αγγλία, το οποίο περιλαμβάνει το Κάστρο του Ουίνδσορ και την αρχοντική κατοικία γνωστή ως Chequers, η οποία ανήκει στον πρωθυπουργό και συχνά φιλοξενεί μέλη της βασιλικής οικογένειας και διεθνείς αξιωματούχους.

Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φιλοξενήθηκε και στις δύο αυτές τοποθεσίες κατά τη διάρκεια της πολυτελούς επίσημης επίσκεψής του τον Σεπτέμβριο, η Αστυνομία του Thames Valley πραγματοποίησε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ασφαλείας στην ιστορία της Βρετανίας για την περίσταση, χρησιμοποιώντας drones, ελεύθερους σκοπευτές, σκύλους ανίχνευσης, άλογα και ομάδες με σκάφη, σημειώνουν οι New York Times.

Πολλές από τις 43 περιφερειακές αστυνομικές δυνάμεις στην Αγγλία και την Ουαλία καλύπτουν μόνο μία πόλη ή κομητεία, αλλά η αστυνομία του Thames Valley — μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις της Βρετανίας, με περίπου 5.000 αξιωματικούς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της κυβέρνησης — είναι υπεύθυνη για το Buckinghamshire, το Berkshire και το Oxfordshire, που έχουν περισσότερους από 2,3 εκατομμύρια κατοίκους.

Η αστυνομία του Thames Valley είναι μία από τις πολλές βρετανικές αστυνομικές δυνάμεις που ερευνούν πιθανά αδικήματα που σχετίζονται με τις υποθέσεις Έπσταϊν. Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ξεκίνησε αυτό το μήνα έρευνα για έναν πρώην υπουργό της βρετανικής κυβέρνησης, τον Πίτερ Μάντελσον — επίσης σε σχέση με πιθανή παράβαση καθήκοντος. Παράλληλα, διεξάγει αρχικές έρευνες σχετικά με κατηγορίες ότι ένας ανώνυμος αξιωματικός είχε «κλείσει τα μάτια» κατά τη διάρκεια επισκέψεων στο ιδιωτικό νησί στην Καραϊβική που ανήκε στον Έπσταϊν.

Η αστυνομία του Surrey κάλεσε τυχόν μάρτυρες των καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στη δεκαετία του 1990 να παρουσιαστούν, ενώ αρκετές αστυνομικές δυνάμεις που έχουν υπό την ευθύνη τους αεροδρόμια που χρησιμοποιούσε το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν αξιολογούν τις πληροφορίες που περιέχονται στους φακέλους.

Σε δήλωση που εξέδωσε την Τετάρτη, το Εθνικό Συμβούλιο Αρχηγών Αστυνομίας της Βρετανίας ανέφερε ότι μια ομάδα συντονισμού υποστηρίζει τις περιφερειακές δυνάμεις στην «αναζήτηση πληροφοριών από υπηρεσίες επιβολής του νόμου του εξωτερικού».

Πρόσθεσε ότι «η αστυνομία και οι συνεργάτες της στον τομέα της επιβολής του νόμου αντιμετωπίζουν το θέμα με εξαιρετική σοβαρότητα και θα αξιολογήσουν διεξοδικά όλες τις πληροφορίες».