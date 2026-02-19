Στη σύλληψη του Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ προχώρησαν οι βρετανικές αρχές, με την κατηγορία της κακοδιοίκησης σε δημόσιο αξίωμα, σύμφωνα με το BBC. Η βρετανική αστυνομία έκανε από την πλευρά της λόγο για σύλληψη «ενός άνδρα περίπου 60 ετών».

Η σύλληψη του Άντριου έγινε την ίδια μέρα που ο πρώην πρίγκιπας γιορτάζει τα 66α γενέθλιά του, όπως παρατηρεί το BBC.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η αστυνομία συνέλαβε τον νεότερο αδελφό του βασιλιά Καρόλου ως ύποπτο για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τις διασυνδέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Η Daily Telegraph μετέδωσε ότι η βρετανική αστυνομία μετέβη στην κατοικία του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, στην ανατολική Αγγλία.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι περιπολικά με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας και περίπου οκτώ αστυνομικοί με πολιτική περιβολή εθεάθησαν να φθάνουν στο Wood Farm του Σάντριγχαμ νωρίτερα σήμερα.

BREAKING | Andrew Mountbatten-Windsor arrestedhttps://t.co/qt038SyQED — The Independent (@Independent) February 19, 2026

Ο 65χρονος πρώην πρίγκιπας βρίσκεται υπό εξονυχιστικό έλεγχο εδώ και χρόνια λόγω της φιλίας του με τον Έπσταϊν, σχέση η οποία του κόστισε τη θέση του στη βασιλική οικογένεια, τους τίτλους και την κατοικία.

Στις αρχές του μήνα η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ ανέφερε ότι ερευνά τις καταγγελίες ότι ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ προώθησε διαβαθμισμένα κυβερνητικά έγγραφα στον Αμερικανό χρηματιστή, στο διάστημα 2001-2011 κατά το οποίο ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, σύμφωνα με φακέλους που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από την αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, το τρίτο παιδί της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ, ανέκαθεν αρνούνταν ότι διέπραξε κάτι μεμπτό σε σχέση με τον Έπσταϊν και έχει πει ότι μετανιώνει για τη φιλία του μαζί του. Ωστόσο, δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα να σχολιάσει μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων.

Τις τελευταίες δέκα ημέρες, οι αποκαλύψεις από τους φακέλους Έπσταϊν έχουν βυθίσει τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, στη μεγαλύτερη κρίση της πρωθυπουργίας του, μετά τον διορισμό ενός γνωστού του Έπσταϊν, του Πίτερ Μάντελσον, ως πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τη σύλληψη του Άντριου

«Στο πλαίσιο της έρευνας, σήμερα (19/2) συλλάβαμε έναν άνδρα γύρω στα 60 από το Norfolk ως ύποπτο για παράβαση καθήκοντος και πραγματοποιούμε έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ και το Νόρφολκ.

Ο άνδρας παραμένει υπό κράτηση αυτή τη στιγμή.

Δεν θα ανακοινώσουμε το όνομα του συλληφθέντος, σύμφωνα με τις εθνικές οδηγίες. Παρακαλούμε επίσης να θυμάστε ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, οπότε πρέπει να είστε προσεκτικοί με οποιαδήποτε δημοσίευση, ώστε να αποφύγετε την παραβίαση της δικαστικής εξουσίας».

Ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας, Όλιβερ Ράιτ, δήλωσε: «Μετά από ενδελεχή αξιολόγηση, ξεκινήσαμε έρευνα για την καταγγελία περί παράβασης καθήκοντος δημόσιου λειτουργού.

Είναι σημαντικό να προστατεύσουμε την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητα της έρευνάς μας, καθώς συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για τη διερεύνηση αυτού του φερόμενου αδικήματος.

Κατανοούμε το σημαντικό δημόσιο ενδιαφέρον για την υπόθεση αυτή και θα παρέχουμε ενημερώσεις την κατάλληλη στιγμή».