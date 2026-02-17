Το νέο κύμα αποκαλύψεων για το σκάνδαλο Έπσταϊν έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό, με παραιτήσεις, ποινικές έρευνες και θεσμικούς τριγμούς σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Παρά τον τεράστιο όγκο των άνω των 3 εκατ. εγγράφων του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, η Ευρώπη δείχνει να αντιδρά πολύ σκληρότερα από την Ουάσιγκτον απέναντι σε όσους αναφέρονται στα νέα «Epstein files».

Οι φάκελοι περιλαμβάνουν χρόνια αλληλογραφίας, φωτογραφικό υλικό και οικονομικά ίχνη, που συνδέουν τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή με ισχυρά πολιτικά, επιχειρηματικά και θεσμικά πρόσωπα σε όλο τον κόσμο. Ο Έπσταϊν, ο οποίος είχε παραδεχθεί την ενοχή του για υπόθεση μαστροπείας με ανήλικο το 2008 και κατηγορήθηκε εκ νέου για ομοσπονδιακή σωματεμπορία το 2019 πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του, παραμένει στο επίκεντρο ενός σκανδάλου που αγγίζει ελίτ από τα βασιλικά ανάκτορα μέχρι τους διαδρόμους της Wall Street. Τα νέα αρχεία δεν περιορίζονται σε θολές αναφορές, αλλά αποτυπώνουν συγκεκριμένα emails, προσκλήσεις, δώρα και «χαλαρές» συνομιλίες που σήμερα στοιχίζουν καριέρες.

Έπσταϊν: το σκάνδαλο που σαρώνει Ευρώπη και διεθνείς οργανισμούς

Στην Ευρώπη, η λίστα των ονομάτων που παρασύρονται από το σκάνδαλο Έπσταϊν μεγαλώνει καθημερινά. Ο Νορβηγός πρώην γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης και πρωθυπουργός, Τορμπγιορν Γιαγκλάντ, κατηγορείται για «ιδιαίτερα επιβαρυντική διαφθορά», αφού το Συμβούλιο ήρε την ασυλία του κατόπιν αιτήματος της νορβηγικής αστυνομίας. Σύμφωνα με τα emails, ο Έπσταϊν προσπαθούσε μέσω Γιαγκλάντ να οργανώσει συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και να περάσει μήνυμα στο Κρεμλίνο ότι μπορούσε να εξηγήσει καλύτερα «πώς να χειριστούν» τον τότε πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Στο ίδιο σκάνδαλο εμπλέκονται και οι Νορβηγοί διπλωμάτες Μόνα Γιουλ και Τέργιε Ρεντ-Λάρσεν, με την πρώτη να παραιτείται από πρέσβης στην Ιορδανία και στο Ιράκ και να αντιμετωπίζει κατηγορίες για επιβαρυντική διαφθορά, καθώς φέρεται να είχε κληρονομικά ωφελήματα εκατομμυρίων από τη διαθήκη του Έπσταϊν. Ο Σλοβάκος πρώην πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Μίροσλαβ Λάιτσακ, εξαναγκάστηκε σε παραίτηση από τη θέση του συμβούλου εθνικής ασφάλειας του πρωθυπουργού, αφού αποκαλύφθηκαν ιδιωτικά μηνύματα με σεξιστικά «αστεία» και αναφορές σε συνάντηση με τον Ρώσο ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ, τα οποία σήμερα ο ίδιος χαρακτηρίζει «ανόητα» και αποτέλεσμα «τραγικής έλλειψης κρίσης».

Στη Γαλλία, ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Ζακ Λανγκ βρίσκεται στο στόχαστρο έρευνας για «ξέπλυμα προϊόντων επιβαρυντικής φοροδιαφυγής», μετά από δημοσιογραφική έρευνα που αποκάλυψε στενούς οικονομικούς δεσμούς με τον Έπσταϊν. Ο Λανγκ παραιτήθηκε από την ηγεσία του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου, ενώ δηλώνει ότι καλωσορίζει την εισαγγελική έρευνα ως ευκαιρία να αποκαταστήσει την τιμή του. Στη Σουηδία, η Τζοάνα Ρούμπινσταϊν αποχώρησε από την προεδρία του «Sweden for UNHCR», όταν έγινε γνωστό ότι είχε επισκεφθεί τη μυστική νησίδα του Έπσταϊν το 2012, γνωρίζοντας ήδη την καταδίκη του, για την οποία σήμερα δηλώνει πως «υπονόμευσε βαριά την κρίση της».

Το σκάνδαλο Έπσταϊν ταρακουνά το Σίτι, τη Wall Street και τον κόσμο των ελίτ

Το σκάνδαλο Έπσταϊν δεν περιορίζεται σε πολιτικούς και διπλωμάτες, αλλά αγγίζει και τον σκληρό πυρήνα της διεθνούς οικονομικής ελίτ. Ο γιατρός και «γκουρού μακροζωίας» Πίτερ Ατία βρέθηκε εκτεθειμένος από email του 2015–2016, όπου αποκαλεί τη ζωή του Έπσταϊν «τόσο εξωφρενική που δεν μπορεί να ειπωθεί σε κανέναν» και συνομιλεί μαζί του με χυδαίους σεξιστικούς υπαινιγμούς, γεγονός που τον οδήγησε σε παραίτηση από θέση επιστημονικού διευθυντή σε εταιρεία πρωτεϊνικών σνακ και σε διακοπή συνεργασίας με μεγάλη εταιρεία συμπληρωμάτων. Αν και ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή σε εγκληματικές πράξεις και ζητά συγγνώμη για τις επαφές του, η ζημιά στην εικόνα του θεωρείται ανεπανόρθωτη.

Ο Σουλτάν Αχμέντ μπιν Σουλαγέμ, επικεφαλής της κολοσσιαίας εταιρείας logistics DP World, παραιτήθηκε άμεσα από την προεδρία μετά τη δημοσιοποίηση email όπου ο Έπσταϊν τον αποκαλεί έναν από τους «πιο έμπιστους φίλους» του και εκείνος απαντά με χυδαίο σχόλιο για «100% ρωσικό θηλυκό δείγμα» στη θαλαμηγό του. Η εταιρεία είχε δεχθεί έντονη πίεση από επενδυτικά funds μετά τη διαρροή των email, παρότι η επίσημη ανακοίνωση της παραίτησης δεν αναφέρει τον Έπσταϊν. Στις ΗΠΑ, η Κάθι Ρούμλερ, πρώην νομική σύμβουλος του Λευκού Οίκου επί Ομπάμα, αποχωρεί από τη θέση της επικεφαλής νομικής υπηρεσίας της Goldman Sachs, μετά από μήνες αποκαλύψεων για δώρα, όπως τσάντα Hermes και «spa day», που φέρεται να έλαβε από τον Έπσταϊν μετά τη θητεία της στον Λευκό Οίκο.

Το σκάνδαλο χτυπά και τον κόσμο της τέχνης, με τον επιδραστικό επιμελητή Ντέιβιντ Ρος να παραιτείται από τη Σχολή Οπτικών Τεχνών της Νέας Υόρκης, όταν αποκαλύφθηκε ότι το 2009 είχε συζητήσει με τον Έπσταϊν την ιδέα έκθεσης με τίτλο «Statutory», με έργα νεαρών μοντέλων «που δεν θα φαίνονται στην πραγματική τους ηλικία». Ο Ρος δηλώνει σήμερα ότι πίστεψε τις διαβεβαιώσεις του Έπσταϊν πως ήταν «θύμα πολιτικής σκευωρίας» λόγω της σχέσης του με τον Μπιλ Κλίντον και ότι νιώθει ντροπή που «έπεσε θύμα των ψεμάτων του».

Σκάνδαλο Έπσταϊν: βασιλικοί, λόρδοι και… NFL στο μικροσκόπιο

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το σκάνδαλο Έπσταϊν έχει ήδη πάρει διαστάσεις συνταγματικής κρίσης. Ο Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ, αδελφός του βασιλιά Καρόλου Γ΄, εμφανίζεται σε νέες φωτογραφίες να γονατίζει πάνω από γυναίκα στο πάτωμα, χωρίς να υπάρχουν άμεσες κατηγορίες για ποινικά αδικήματα, αλλά με το βάρος των παλαιότερων επαφών του με τον Έπσταϊν να τον έχει ήδη οδηγήσει στην απώλεια τίτλων και στην απομάκρυνσή του από το Royal Lodge. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ φέρεται να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο κλήσης του να καταθέσει ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου για τις σχέσεις του με τον χρηματιστή. Η πρώην δούκισσα της Υόρκης, Σάρα Φέργκιουσον, βλέπει το φιλανθρωπικό της ίδρυμα «Sarah’s Trust» να κλείνει «για το προβλεπτό μέλλον», καθώς τα emails δείχνουν πως διατήρησε επαφή με τον Έπσταϊν και μετά την καταδίκη του, ενώ στο παρελθόν είχε παραδεχθεί ότι δανείστηκε 15.000 λίρες από εκείνον και χαρακτήρισε τη σχέση της μαζί του «γιγαντιαίο λάθος κρίσης».

Η υπόθεση συμπαρασύρει και τον λόρδο Πίτερ Μάντελσον, πρώην υπουργό και πρέσβη στο Λονδίνο και την Ουάσιγκτον, ο οποίος παραιτήθηκε από το Εργατικό Κόμμα και τη Βουλή των Λόρδων, μετά από αποκαλύψεις ότι ο Έπσταϊν φέρεται να είχε πραγματοποιήσει πληρωμές περίπου 75.000 δολαρίων σε λογαριασμούς που συνδέονται με εκείνον στις αρχές των 2000s. Η βρετανική αστυνομία έχει πραγματοποιήσει έρευνες σε δύο ακίνητα που σχετίζονται με τον Μάντελσον, ενώ ο ίδιος δηλώνει ότι δεν θυμάται τις πληρωμές, ζητά έρευνα και ζητά συγγνώμη από τα θύματα του Έπσταϊν. Η τοποθέτησή του ως πρέσβη στην Ουάσιγκτον το 2024, παρά τις ήδη γνωστές σχέσεις του με τον Έπσταϊν, οδήγησε σε παραίτηση του επιτελάρχη του Στάρμερ, Μόργκαν ΜακΣουίνι, ο οποίος παραδέχθηκε ότι έδωσε λάθος συμβουλή, υπονομεύοντας «το κόμμα, τη χώρα και την εμπιστοσύνη στην πολιτική».

Το σάρωμα του σκανδάλου φτάνει μέχρι τον κόσμο του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας. Ο Στιβ Τισ, συνιδιοκτήτης των New York Giants, βρίσκεται υπό «εξονυχιστική εξέταση» από το NFL, που δηλώνει ότι θα αξιολογήσει το περιεχόμενο εκατοντάδων αναφορών του ονόματός του στα έγγραφα και email όπου ο Έπσταϊν φέρεται να τον «συνδέει» με γυναίκες, παρότι ο ίδιος υποστηρίζει ότι είχε απλώς μια «σύντομη γνωριμία» και ότι δεν αποδέχθηκε ποτέ προσκλήσεις ή ταξίδια στο νησί. Ο Κέισι Γουασερμαν, μεγαλοπαράγοντας της αμερικανικής ψυχαγωγίας και επικεφαλής της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες 2028, ανακοίνωσε ότι πουλά το πρακτορείο ταλέντων του μετά την αποκάλυψη φλερτ-αλληλογραφίας του 2003 με τη Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ αρκετοί καλλιτέχνες έσπευσαν να διακόψουν τη συνεργασία τους. Παρότι ο ίδιος δηλώνει ότι δεν είχε ποτέ προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον Έπσταϊν, παρά μόνο μία ανθρωπιστική πτήση με το αεροπλάνο του στο πλαίσιο αποστολής του ιδρύματος Κλίντον, αναγνωρίζει πως έχει μετατραπεί σε «αποσπαστικό παράγοντα» και εκφράζει «βαθιά μεταμέλεια» για κάθε σύνδεση, σύμφωνα με τη Washington Post.

Την ίδια στιγμή, ο πρώην γερουσιαστής Τζορτζ Μίτσελ παραιτείται από επίτιμος πρόεδρος του ομώνυμου ινστιτούτου, ενώ χάνει και την τιμητική του παρουσία στο πρόγραμμα υποτροφιών «George J. Mitchell», καθώς η οργάνωση που το διαχειρίζεται αποφασίζει ομόφωνα να αφαιρέσει το όνομά του λόγω των εκατοντάδων αναφορών του στις νέες δικογραφίες. Εκπρόσωπός του επιμένει ότι ο Μίτσελ «ποτέ δεν υποψιάστηκε ή γνώριζε» για την κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών εκ μέρους του Έπσταϊν.