Η δημοσιογραφική και ερευνητική κοινότητα αναμένεται να αφιερώσει τους επόμενους μήνες στη διεξοδική μελέτη των λεγόμενων «φακέλων Έπσταϊν», αναζητώντας νέα στοιχεία για εγκληματική δραστηριότητα ή κάποια επιπλέον πτυχή συνωμοσίας. Ωστόσο, μία αλήθεια έχει ήδη αναδειχθεί ξεκάθαρα. Τα έγγραφα αποκαλύπτουν με αμείλικτη λεπτομέρεια τις μέχρι πρότινος κρυφές δραστηριότητες μιας ανεξέλεγκτης ελίτ, που αποτελείται κυρίως από πλούσιους και ισχυρούς άνδρες από τον χώρο των επιχειρήσεων, της πολιτικής, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ψυχαγωγίας. Οι σελίδες σκιαγραφούν την ιστορία ενός ειδεχθούς εγκληματία, ο οποίος απολάμβανε ασυλία από την άρχουσα τάξη στην οποία ανήκε, επειδή είχε να της προσφέρει χρήματα, διασυνδέσεις, πολυτελή δείπνα, ιδιωτικό αεροσκάφος, απομονωμένο νησί και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σεξ.

Η ιστορία αυτή της ατιμωρησίας καθίσταται ακόμα πιο εξοργιστική στο σημερινό περιβάλλον αυξανόμενης λαϊκής οργής και διευρυνόμενων κοινωνικών ανισοτήτων. Οι σχεδόν καλιγουλιανές ακρότητες του Τζέφρι Έπσταϊν και του κύκλου του εκτυλίχθηκαν σε μια περίοδο δύο δεκαετιών που σημαδεύτηκε από την παρακμή της αμερικανικής βιομηχανίας και την κρίση των στεγαστικών δανείων υψηλού ρίσκου, κατά την οποία εκατομμύρια Αμερικανοί έχασαν τα σπίτια τους.

Αν στόχος του Έπσταϊν ήταν να χτίσει ένα τείχος προστασίας γύρω από την κακοποίηση, περιβαλλόμενος από ισχυρούς και καλά δικτυωμένους ανθρώπους, τελικά απέτυχε. Ωστόσο, τόσο πριν όσο και μετά την πρώτη δίωξή του για κακοποίηση ανηλίκων, η αλληλογραφία του περιέγραφε ένα δίκτυο προσώπων με ζωές χλιδής που έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με τις δυσκολίες των απλών Αμερικανών. Στο κέντρο αυτού του δικτύου βρισκόταν ένας σεξουαλικός θηρευτής, ο οποίος έμοιαζε να βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου.

«Έχουμε ακούσει τόσο πολλά για το σκάνδαλο Έπσταϊν τα τελευταία χρόνια», δήλωσε η Νικόλ Χέμερ, καθηγήτρια Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Βάντερμπιλτ, η οποία γράφει συχνά για την πολιτική κουλτούρα. «Κι όμως, ο κόσμος φαίνεται να σοκάρεται από την έκταση της συνενοχής της ελίτ στο περιβάλλον του. Είναι ένα επίπεδο διαφθοράς που το κοινό βλέπει τώρα σε όλο του το εύρος».

Το 2002, ο Έπσταϊν φιλοξένησε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, και τον ηθοποιό, Κέβιν Σπέισι, σε περιοδεία σε αφρικανικές χώρες με το ιδιωτικό του τζετ. Η ικανότητά του να διοργανώνει εντυπωσιακές εκδηλώσεις προσέλκυσε και το ενδιαφέρον ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, του Έλον Μασκ, ο οποίος το 2012 του έστειλε email ρωτώντας: «Ποια μέρα ή νύχτα θα είναι το πιο τρελό πάρτι στο νησί σου;». Ο Μασκ έχει δηλώσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε «ελάχιστη αλληλογραφία με τον Έπσταϊν και αρνήθηκε επανειλημμένες προσκλήσεις να επισκεφθεί το νησί του».

Ο Έπσταϊν αντάλλασσε χάρες και κοινωνικές συναναστροφές με πρόσωπα όπως ο Γούντι Άλεν, ο Νόαμ Τσόμσκι, ο Κένεθ Γουίλιαμ Σταρ, η Κάθριν Ρούμελερ, ο Στίβεν Κ. Μπάνον, ο Ντίπακ Τσόπρα, ο παραγωγός Μπάρι Τζόζεφσον, ο Λόρενς Χ. Σάμερς, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ (πρώην πρίγκιπας Άντριου), η Σάρα Φέργκιουσον, η πριγκίπισσα διάδοχος Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας και πλήθος ισχυρών παραγόντων του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Ο Τζέιμς Ε. Στάλεϊ, ο οποίος παραιτήθηκε πρόσφατα από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Barclays μετά από καταγγελίες για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν, έγραψε σε email το 2014 ότι άτομα της «ανώτερης κάστας» όπως οι ίδιοι ήταν απίθανο να αντιμετωπίσουν ποτέ μια λαϊκή εξέγερση παρόμοια με τις διαδηλώσεις που λάμβαναν χώρα τότε στη Βραζιλία. Αναφερόμενος σε διαφημίσεις του Super Bowl, σημείωνε: «Όλα έχουν να κάνουν με μοντέρνους μαύρους σε μοντέρνα αυτοκίνητα με λευκές γυναίκες. Η ομάδα που θα έπρεπε να είναι στους δρόμους έχει εξαγοραστεί. Από τον Jay-Z».

Οι αποκαλύψεις, σε συνδυασμό με το κύρος όσων ανήκαν στον κύκλο του Έπσταϊν, δεν έχουν κατευνάσει τις θεωρίες συνωμοσίας που γεννήθηκαν γύρω από τη δράση του και τις οποίες τόσο η δεξιά όσο και η αριστερά επιχείρησαν να αξιοποιήσουν πολιτικά. Αντιθέτως, ο καταιγισμός νέων στοιχείων έχει οδηγήσει σε κλιμάκωση εικασιών χωρίς πραγματική βάση.

Η αλληλογραφία περιλαμβάνει ωμά και σκοτεινά μηνύματα, τα οποία, ελλείψει συμφραζομένων, τροφοδοτούν περαιτέρω υποθέσεις. Παράλληλα, αναφορές σε πίτσα έχουν αναζωπυρώσει τη διαψευσμένη θεωρία συνωμοσίας «Pizzagate» του 2016. Σε ανταλλαγή email του 2018, ο ουρολόγος του Έπσταϊν, Χάρι Φις, έκανε λόγο για «πίτσα και αναψυκτικό σταφύλι», έναν συνδυασμό που, όπως ανέφερε, «κανείς άλλος δεν μπορεί να καταλάβει».

Ο δεξιός podcaster, Τάκερ Κάρλσον, δήλωσε ότι αυτή η ανταλλαγή ήταν που τον έκανε να σκεφτεί πως ίσως η θεωρία του Pizzagate δεν είχε τελικά πλήρως καταρριφθεί. Η Νικόλ Χέμερ επεσήμανε ότι η σκοτεινή φύση της ζωής του Έπσταϊν, σε συνδυασμό με τον αποσπασματικό τρόπο δημοσιοποίησης των εγγράφων από την κυβέρνηση Τραμπ, ήταν «βέβαιο ότι θα ενίσχυε πλήθος θεωριών συνωμοσίας».

Νέα βίντεο από τις φυλακές, όπου ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός το 2019, έχουν οδηγήσει ορισμένους στο συμπέρασμα ότι μπορεί να δολοφονήθηκε, ενώ άλλοι αμφισβητούν ακόμη και τον θάνατό του. Ο βουλευτής Ρο Χάνα, που συνεργάστηκε με τη Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν και τον Τόμας Μάσι για την αποδέσμευση των εγγράφων, απέρριψε τις θεωρίες συνωμοσίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι «πρέπει να αναρωτηθούμε πώς δημιουργήσαμε μια ελίτ τόσο ανώριμη, απερίσκεπτη και αλαζονική».

Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν δήλωσε ότι αισθάνεται εν μέρει δικαιωμένη, τονίζοντας πως «οι φάκελοι μάς δίνουν μια εσωτερική ματιά σε έναν κόσμο που όλοι πιστεύαμε ότι υπήρχε». Παρά το εκτεταμένο δίκτυο διασυνδέσεων του Έπσταϊν, η επιρροή του στη χάραξη πολιτικής στις ΗΠΑ ήταν περιορισμένη. Τελικά, συνελήφθη, κατηγορήθηκε για σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα και πέθανε στη φυλακή εν αναμονή της δίκης, ενώ η συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ, παραμένει έγκλειστη. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε η Γκριν, καμία ουσιαστική λογοδοσία δεν έχει υπάρξει για τους άνδρες φίλους και συνεργάτες του, προσθέτοντας ότι «δεν ακούω κανένα από τα θύματα να λέει ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε παρακάτω».